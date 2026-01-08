Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Danilo Zanna'dan Somer Şef İtirafı: "Kebapçıda Teklif Etmesinden Korkuyordum!"

Golazo Cup basın toplantısında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şef Danilo Zanna, yakın dostu Somer Sivrioğlu’nun evlilik yolundaki adımıyla ilgili espri dolu bir itirafta bulundu.

Danilo Zanna'dan Somer Şef İtirafı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 13:48

Golazo Cup turnuvasında teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, düzenlenen basın toplantısında sadece futbolu değil, yakın dostu Somer Sivrioğlu’nun özel hayatını da konuştu. Sivrioğlu’nun evlilik teklifi kararıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Zanna, dostuna dair samimi ve eğlenceli bir portre çizdi.

"SOMER ASLINDA ROMANTİK BİRİ"

Dostunun mutluluğunu paylaştığını belirten Danilo Zanna, teklifin nerede yapılacağına dair sempatik endişelerini dile getirerek şunları söyledi: "Allah nasip etsin, mutluluk versin. Somer bunu zaten hak ediyor. İşin aslı, onun bir kebapçıda evlilik teklifi yapmasından korkuyordum. Ama şaka bir yana, dışarıdan sert görünse de adam aslında çok romantik."

Danilo Zanna'dan Somer Şef İtirafı: "Kebapçıda Teklif Etmesinden Korkuyordum!"

"DESTEĞE İHTİYACI YOK"

Basın mensuplarının "Somer Şef'e bu süreçte bir katkınız veya desteğiniz oldu mu?" sorusuna ise Zanna, dostunun bu konulardaki ustalığına vurgu yaparak şu cevabı verdi: "Somer bu konularda desteğe ihtiyacı olan biri değildir. Kendi tarzını ve ne yapacağını her zaman en iyi o bilir." Danilo Zanna’nın bu neşeli açıklamaları, toplantıya katılanlar arasında gülümsemeye neden olurken; iki şef arasındaki güçlü dostluk bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Danilo Zanna'dan Somer Şef İtirafı: "Kebapçıda Teklif Etmesinden Korkuyordum!"
#Magazin
