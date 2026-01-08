Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İbo Show'da Asena ile ilgili yaptığı el hareketiyle çok konuşulan Yıldız Tilbe duruma açıklık getirdi

Yılbaşı programında İbo Show'a Asena konuk olmuş ve yaşanan olaylar sosyal medyayı sallamıştı. Programda Türk müzik dünyasının efsane isimleri bir araya gelirken, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de Yıldız Tilbe'nin Asena hakkında yaptığı el hareketleri oldu. Katıldığı programda konuşan Yıldız Tilbe, Asena’nın “iki katı para aldığı” iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşılan el hareketini Polat Yağcı için yaptığını söyledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
14:58
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
15:01

İbo Show'un yılbaşı programına İbrahim Tatlıses'in 25 yıldır küs olduğu Asena katılmış ve bir araya geldikleri anlar ise sosyal medyayı sallamıştı. Programda en dikkat çeken detay ise Yıldız Tilbe'nin hareketleri olmuştu. Gel Konuşalım programına çıkan Tilbe o anlar hakkında konuştu.

YILDIZ TİLBE, İBO SHOW'DA HABER OLAN EL HAREKETİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği yılbaşı özel programına Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu, Asena ve Şafak Sezer gibi ünlüler katıldı.

İbo Show'da Asena ile ilgili yaptığı el hareketiyle çok konuşulan Yıldız Tilbe duruma açıklık getirdi

Programda Asena ile İbrahim Tatlıses’in ilk kez aynı sahnede buluşması sosyal medyayı salladı. İkilinin 25 yıl sonra yan yana gelmesi çok konuşulurken, Yıldız Tilbe'nin para hareketi yapması "Asena İbo Show'a katılmak için iki katı para aldı" iddialarına sebep oldu.

İbo Show'da Asena ile ilgili yaptığı el hareketiyle çok konuşulan Yıldız Tilbe duruma açıklık getirdi

Yıldız Tilbe katıldığı programda ise yaptığı el hareketini Asena için yapmadığını belirterek, "İki katı para" anlamındaki işareti yapımcısı Polat Yağcı için yaptığını belirtti.

İbo Show'da Asena ile ilgili yaptığı el hareketiyle çok konuşulan Yıldız Tilbe duruma açıklık getirdi
#Magazin
