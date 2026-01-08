Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin rekoruna göz dikti. Arjantinli santror, 2 gol daha atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak. Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 111 maçta şu ana kadar 71 gol atmayı başardı.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...
2022-2023 sezonu başında PSG'den kiralık olarak kadroya katılan, bir sezon sonra ise bonservisiyle Galatasaray'a transfer olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

Arjantinli santrfor, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

İLK SEZONUNDA 23 GOLLE YILDIZLAŞMIŞTI

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

ÜÇÜNCÜ SEZONUNA SAKATLIK DAMGA VURDU

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Tottenham maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Mauro Icardi, bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Sezon başından beri 16 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 24 maça çıkan Icardi, bu müsabakalarda 10 gol attı.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0 kazanılan maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, Süper Lig'deki 81. maçında 60. golünü kaydetti.

Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Arjantinli yıldız 2 gol daha atarsa...

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

DERBİ MAÇLARDA 8 GOL ATTI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı 6 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

