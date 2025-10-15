Samsun'da nefes kesen takip! Araçta 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimize uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

Yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar ve araca ait bilgiler belirlenerek takibe alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kullanabileceği güzergâhları önceden değerlendirip il genelinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Araç tespit edildiğinde Narkotik ekipleri “dur” ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya başladı.

Ara sokaklara girerek Atakum ilçesinde izlerini kaybettirmeye çalışan araç, ekiplerin yolu kapatmasıyla Balaç Mahallesi’nde durdurularak şahıslar etkisiz hale getirildi.

1 KİLO 830 GRAM METAMFETAMİN

Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şahısların il dışından temin ettikleri maddeyi Samsun’a getirerek satışını planladıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı.