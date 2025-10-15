Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Samsun'da nefes kesen takip! Araçta 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerinin planlı takibi sonucu durdurulan araçtan 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimize madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

Yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar ve araca ait bilgiler belirlenerek takibe alındı.

ekipleri, şüphelilerin kullanabileceği güzergâhları önceden değerlendirip il genelinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Araç tespit edildiğinde Narkotik ekipleri “dur” ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya başladı.

Ara sokaklara girerek Atakum ilçesinde izlerini kaybettirmeye çalışan araç, ekiplerin yolu kapatmasıyla Balaç Mahallesi’nde durdurularak şahıslar etkisiz hale getirildi.

Samsun'da nefes kesen takip! Araçta 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

1 KİLO 830 GRAM METAMFETAMİN

Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şahısların il dışından temin ettikleri maddeyi Samsun’a getirerek satışını planladıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Samsun'da nefes kesen takip! Araçta 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
ETİKETLER
#polis
#uyuşturucu
#samsun
#metamfetamin
#yakalama
#Suç Mücadelesi
#Bastırma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.