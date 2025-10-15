Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Ekonomi
İnşaat üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerine göre, inşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (), ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti.

İnşaat üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 25 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 25 arttı

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı. Endeks, ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 1,5 arttı.

