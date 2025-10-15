Menü Kapat
Malatya'nın Kale ilçesinde yaşayan Necmettin Temur, aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Aracını dolandırıcılara kaptıran Temur, 1 milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı. Talihsiz adam dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Necmettin Temur aracını internet üzerinden satışa çıkardı. 1 milyonluk araç için 'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, notere giderek aracını devretti. Satış sonrası hesabına para gelmeyince dolandırıldığını anlayan Temur durumu polis ekiplerine bildirdi.

Aracını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı! 1 milyona satışa çıkardı, 480 bin liraya kendisi aldı

ARACINI ALMAK İÇİN PARA ÖDEDİ

Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Aracını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı! 1 milyona satışa çıkardı, 480 bin liraya kendisi aldı

30 BİN TL İNDİRİM YAPMIŞ

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Aracını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı! 1 milyona satışa çıkardı, 480 bin liraya kendisi aldı
