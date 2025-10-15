Aracını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı! 1 milyona satışa çıkardı, 480 bin liraya kendisi aldı

Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Necmettin Temur aracını internet üzerinden satışa çıkardı. 1 milyonluk araç için Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, notere giderek aracını devretti. Satış sonrası hesabına para gelmeyince dolandırıldığını anlayan Temur durumu polis ekiplerine bildirdi.

ARACINI ALMAK İÇİN PARA ÖDEDİ

Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

30 BİN TL İNDİRİM YAPMIŞ

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.