İslam Memiş'ten altın için kritik düşüş uyarısı: Tarih verdi

Ekim 14, 2025 15:37
1
İslam Memiş'ten altın için kritik düşüş uyarısı: Tarih verdi

Altında ralli hız kesmeden devam ederken yatırımcılar düşüşün ne zaman gerçekleşeceğini konuşmaya başladılar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altınla ilgili analizler yaparken düşüş için de tarih verdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

 

 

 

2

"Özellikle altın gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller zincirlerini kırdı. Dolardan bağımsız bir şekilde 8 haftadır her gün yeni bir rekor denemesini yapmaya devam ediyor.

3

ALTIN TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Özellikle bunun arkasında herhangi bir sebep yok. Yani herhangi bir sebebe bağlayamıyoruz bu süreci. Ancak dolardan bağımsız bir şekilde dünyadaki bütün yatırımcılar panik alımlarıyla savaş olacak, ekonomik krizler daha da şiddetlenecek algısıyla yine altın tercihine devam ediyor.

4

'HEDEF VEREMİYORUZ'

O yüzden altın her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor. 4 bin 165 dolar seviyesindeyiz. Gram altın tarafında şu anda 5 bin 779, 5 bin 780 lira seviyesindeyiz. Gümüş tarafında yine tüm zamanların rekoru olan 72'ler seviyesi var. Ons tarafta yine 53 dolar seviyesi var. Hedef veremiyoruz. Yani altında artık şu anda 4 bin 200 dolar diyemiyoruz.

5

'DOLAR SEVİYESİ ZİNCİRİNİ KIRDI'

Bugüne kadar teknik okunan bir piyasa vardı. Mantık olarak yorumlanabilir bir piyasa vardı. Özellikle 1 aydır teknik olarak öngörülemeyen mantık olarak yorumlanamayan bir fiyatlama var karşımızda. Yıl sonu beklentimiz 3 bin 507, 3 bin 500 ve 3 bin 750 dolar seviyesiydi teknik olarak. Ancak tamamen burada 3 bin 500 dolar seviyesi zincirlerini kırdı bugün 4 bin 170 dolar seviyelerini konuşuyoruz.

6

Savaş yok. Herhangi bir ekonomik veri yok ortada bir şey yokken bu kadar agresif yükselmesi bir manipülasyon fiyatlamasının içinden geçtiğini bize gösteriyor. O yüzden önümüzdeki aylarda bakacağız bu rüzgar tersine dönecek mi diye.

 

 

 

 

7

ALTIN NE ZAMAN DÜŞECEK?

Gram altın tarafında da ons altın tarafında da teknik olarak düzeltme yapmadan 8 haftadır bir yükseliş trendi var. Altın fiyatları, gümüş fiyatları mutlaka yani dolar karşısındaki bütün varlıklar teknik olarak düzeltmeye muhtaç. Yani evet teknik olarak okunamayan bir piyasa var karşımızda ama öyle ya da böyle teknik olarak bir düzeltme gelecektir. Bu bir hafta sonra olabilir, iki hafta sonra olabilir, bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş olacaktır.

 

8

Bugünlerde biraz daha soğukkanlı olması lazım alım yapan yatırımcısının ama elinde altın bulunduran yatırımcısına ihtiyacınız yoksa bekleyin. Yine altın tarafında bu agresif yükselişler 2026 yılında devam edebilir.

Yine ons altın tarafında 5 bin dolar seviyesi, gram altın tarafında 7 bin, 7 bin 500 lira seviyesi artık hedef konumunda. Daha önce de 2026 yılına ilişkin gram altın tarafında 6 bin 350, devamında 6 bin 500 lira seviyesi hedefimiz vardı. Ama görünen o ki bu seviyelerin daha da yükselecek bir gelişmeyle karşımızda olabilir diye düşünüyoruz.

9

Tamamen bir manipülasyon piyasası. Gayet bütün yatırımcıları güzel bir şekilde, yasal bir şekilde soyuyorlar. Bu soygun, bu vurgun bütün yatırımcıların veya kripto para piyasasında altcoinlerde yatırım yapan birçok yatırımcının varlıklarının yüzde 80'ini kaybetmesine neden oldu. Özellikle Çin'e yüzde 100 vergi uygulayacağım, bir gün sonra çıkıp Çin'le korkmayın, endişelenmeyin açıklamaları tamamen sözlü bir manipülasyondur.

YATIRIMCILAR DİKKAT 

O yüzden vatandaşlarımız, yerli yatırımcılarımız yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası içerisinde olduğunu bilmesi gerekiyor. Varlıklarına herkesin sahip çıkması gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli işlem yapmayın. Kaldıraçlı işlem yapmayın. Fiyata değil, miktara odaklanın. Bundan sonra manipülasyon piyasası birçok yatırımcının canını yakabilir."

