İslam Memiş'ten altın için kritik düşüş uyarısı: Tarih verdi

Bugünlerde biraz daha soğukkanlı olması lazım alım yapan yatırımcısının ama elinde altın bulunduran yatırımcısına ihtiyacınız yoksa bekleyin. Yine altın tarafında bu agresif yükselişler 2026 yılında devam edebilir.

Yine ons altın tarafında 5 bin dolar seviyesi, gram altın tarafında 7 bin, 7 bin 500 lira seviyesi artık hedef konumunda. Daha önce de 2026 yılına ilişkin gram altın tarafında 6 bin 350, devamında 6 bin 500 lira seviyesi hedefimiz vardı. Ama görünen o ki bu seviyelerin daha da yükselecek bir gelişmeyle karşımızda olabilir diye düşünüyoruz.