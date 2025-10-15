KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GIDA KOLİSİ ALIM İŞİ (1000 ADET)mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1731969

1- İdarenin 1.1.Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.Adresi : MERKEZ MAH. SADABAD CAD. 1 344 KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3.Telefon numarası : 02123214040 1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati : 22.10.2025 - 10:30 2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : MERKEZ MAH. EYÜPSULTAN CAD. NO:1 KAĞITHANE/İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1.Adı : GIDA KOLİSİ ALIM İŞİ (1000 ADET) 3.2.Niteliği, türü ve miktarı : FASÜLYE 1 KG 1000 ADET,KIRMIZI MERCİMEK 1 KG 1000 ADET,NOHUT 1 KG 1000 ADET,BULGUR 1 KG 1000 ADET,OSMANCIK PİRİNÇ 1 KİLO 1000 ADET,ÇAY 500 GR 1000 ADET,GEMLİK SİYAH ZEYTİN 1000 GR 1000 ADET,AYÇİÇEK YAĞI PET 1KG 1000 ADET,TOZ ŞEKER 1 KG 1000 ADET,DOMATES SALÇASI 830GR 1000 ADET,MAKARNA 500 GR 3000 ADET,ŞEHRİYE 500 GR 1000 ADET,UN 1 KG 1000 ADET,HELVA 500 GR 1000 ADET.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer : SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU. 3.4.Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde ürün kalemlerinin tamamı sipariş edilecektir. 3.5.İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1.Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3.Geçici teminat.

4.1.4İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: NUMUNE GÖRÜLDÜ BELGESİ

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (Altmış)takvim günüdür.



14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar: