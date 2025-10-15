ÖZYES ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Spor Bilimleri için yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih başvurularının başladığı bildirildi.

Adaylar, tercihlerini 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel biçimde yapabilecek.

Ek yerleştirme tercihi yapan adayların 130 TL ücret yatırması gerekiyor.

Tercih işlemleri sadece dijital ortamda yapılacak; posta, e-posta ya da faks yoluyla gönderilen listeler kabul edilmeyecek.

KİMLER ÖZYES EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR?

ÖSYM’nin duyurusuna göre, 2025-YKS merkezi yerleştirmesinde bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar ile üniversitelerin özel yetenek sınavı sonucunda bir programa yerleşip kayıt olmayan adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek.

Ancak kayıt sürecini tamamlayan adaylar, bu dönemde yeniden tercih hakkı elde edemeyecek.

Adaylar, en çok 24 tercih yapabilecek. Tercih sırası, yerleştirme aşamasında büyük önem taşıyor.

Tercihlerini tamamlayan adaylar, sistemde “2025-ÖZYES Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini gördüklerinden emin olmalı.

Tercihler, tercih süresi sona erene kadar dijital ortamda değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz ilan edilmedi.