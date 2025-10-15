Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Erdem Avsar

ÖZYES ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

ÖSYM, 2025 YKS kapsamında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için ek yerleştirme süreci ve başvuru koşulları merak edilmeye başlandı.

ÖZYES ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 00:40

Kurumları Sınavı kapsamında için yapılan Özel Yetenek Sınavı () ek tercih başvurularının başladığı bildirildi.

Adaylar, tercihlerini 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel biçimde yapabilecek.

Ek yerleştirme tercihi yapan adayların 130 TL ücret yatırması gerekiyor.

Tercih işlemleri sadece dijital ortamda yapılacak; posta, e-posta ya da faks yoluyla gönderilen listeler kabul edilmeyecek.

ÖZYES ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

KİMLER ÖZYES EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR?

’nin duyurusuna göre, 2025-YKS merkezi yerleştirmesinde bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar ile üniversitelerin özel yetenek sınavı sonucunda bir programa yerleşip kayıt olmayan adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek.

Ancak kayıt sürecini tamamlayan adaylar, bu dönemde yeniden tercih hakkı elde edemeyecek.

ÖZYES ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

Adaylar, en çok 24 tercih yapabilecek. Tercih sırası, yerleştirme aşamasında büyük önem taşıyor.

Tercihlerini tamamlayan adaylar, sistemde “2025-ÖZYES Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini gördüklerinden emin olmalı.

Tercihler, tercih süresi sona erene kadar dijital ortamda değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz ilan edilmedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZYES ek tercih işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak?
Adaylar tercihlerini 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek.
