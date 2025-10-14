Türkiye Gürcistan maç sonucu kaç kaç? Milliler fırtına gibi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. karşılaşmasında A Milli Takım ile Gürcistan rakip oldu.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadele, millilerin 4-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Ay Yıldızlılara zaferi kazandıran golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral attı.

Gürcistan’ın tek golü ise 65. dakikada Kochorashvili’den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden A Milli Takım, puanını 9’a çıkardı ve ikinci sırada bulunarak Dünya Kupası play-off’u öncesi büyük bir fırsat yakaladı.

Arka arkaya ikinci yenilgisini alan Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada kendine yer buldu.

Türkiye, 15 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan’ı konuk edecek.

Gürcistan ise aynı tarihte İspanya’yı ağırlayacak.