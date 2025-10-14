Filistinli çocuklar Türkiye formasıyla sahada!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası serüveni devam ederken, Filistin de unutulmadı. Türkiye-Gürcistan maçında, Filistinli çocuklar üzerlerinde Türk milli takım forması ile sahaya çıktı.

TRİBÜNLERDE DE DESTEK

Kocaeli'deki Türkiye tribünleri, Filistin'deki soykırıma dair pek çok pankart açtı ve 'savaşa hayır' mesajını verdi.

STADYUM TAMAMEN DOLDU

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu. Mücadelenin başlamasından saatler önce kuyruk oluşturan taraftarlarımız, tribünleri tamamen doldurdu.