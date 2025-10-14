Filistinli çocuklar Türkiye formasıyla sahada!

Kategoriler
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası serüveni devam ederken, Filistin de unutulmadı. Türkiye-Gürcistan maçında, Filistinli çocuklar üzerlerinde Türk milli takım forması ile sahaya çıktı.
Kocaeli'deki Türkiye tribünleri, Filistin'deki soykırıma dair pek çok pankart açtı ve 'savaşa hayır' mesajını verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu. Mücadelenin başlamasından saatler önce kuyruk oluşturan taraftarlarımız, tribünleri tamamen doldurdu.