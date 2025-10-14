Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig devinde Alexander Sörloth transferi!

Fenerbahçe'den transferde Alexander Sörloth hamlesi geldi. Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir kararla Alexander Sörloth transferini gündemine aldı.

Süper Lig devinde Alexander Sörloth transferi!
Burak Ayaydın
14.10.2025
14.10.2025
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. An itibarıyla sarı lacivertliler, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de etkili performanslar gösteren Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Süper Lig devinde Alexander Sörloth transferi!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ

Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri'nin yerine golcü arama çalışmalarına hız verdi. Esasen ise Süper Lig devi, Youssef En-Nesyri ile ilk fırsatta vedalaşmayı ve Alexander Sörloth gibi bir yıldıza imza attırmayı gündemine aldı! Süreçten hareketle Alexander Sörloth için nabız yoklamaya karar veren Fenerbahçe, yıldız forvetin 'evet' demesi halinde transferi ivedi şekilde bitirecek.

Süper Lig devinde Alexander Sörloth transferi!

FENERBAHÇE'YE ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE BÜYÜK TEZAT!

Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde transfer gündemine aldığı Alexander Sörloth, Atletico Madrid tarafından gözden çıkarılmasına rağmen Süper Lig ihtimalini değerlendirmek istemiyor! Yıldız oyuncu, şu an için Avrupa'daki diğer taliplerine öncelik vermeyi ve Fenerbahçe ile birlikte Süper Lig kritiğini ikinci planda tutmayı hedefliyor.

Süper Lig devinde Alexander Sörloth transferi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ALEXANDER SORLOTH VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Atletico Madrid'de genel olarak hamle oyuncusu olarak kullanılan ve bu sezon 495 dakika süre alan Alexander Sörloth, 2 gollük katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH İÇİN BAŞKA KİMLER DEVREDE?
Newcastle United gibi ekiplerin, yıldız golcüyle ilgilendiği iddia ediliyordu.
