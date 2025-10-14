Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli ödemeleri nasıl kaç ay?

Emlak Konut’un yeni kampanyası Yeni Yuvam Modeli ile konut sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Vatandaş, konut bedelinin yarısı için Emlak Konut’a faizsiz şekilde borçlanacak, kalan miktar ise faizsiz finansman desteğiyle karşılanacak.

Ayrıca kura olmadan ve sıra beklemeden hemen ev sahibi olunabilecek, ödemeler 60 aya kadar yayılacak.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİNDE ÖDEME PLANI NASIL İLERLİYOR?

Emlak Konut Yeni Yuvam Modelinde ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme şartı olmadan hazırlanır.

Alıcı, konut tutarının yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut’a, kalan kısmını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi’ne öder.

Bu sistem, vatandaşlara esnek, ulaşılabilir ve faizsiz bir ödeme kolaylığı sunuyor.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeline, kredi puanı, gelir belgesi veya kefil zorunluluğu olmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvuruda bulunabilir.

Bu sistemden faydalanmak için Emlak Konut’a müracaat etmeniz yeterlidir.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’lik kısmı için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınır.

Bu ücret, peşin olarak veya kredi kartına 6 taksit seçeneğiyle ödenebilir.

Finansman kuruluşu tarafından, organizasyon bedeli dışında ek bir ödeme ya da başvuru masrafı talep edilmez.