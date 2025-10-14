Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

Teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geleceğin ulaşım araçlarından olması beklenen uçan taksilerde yeni bir model teknoloji meraklıları için sergilendi.

160 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Sergilenen araçlar arasında ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight da bulunuyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçağın 160 kilometre menzile sahip.

4 YOLCU TAŞIYOR, BAGAJI DA VAR

Pilot hariç 4 yolcu taşıyabilen uçak, bagaj taşıma imkanı da sunuyor. Midnight'ın yolcu taşımacılığından acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülüyor.

31 DAKİKADA 86 KİLOMETRE YOL ALDI

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor. Test sürecinde elde edilen veriler, çalışmaları ve sertifikasyon sürecini ilerletme açısından önem taşıyor.

Archer'ın yanı sıra bazı havacılık firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için geliştirdiği aynı sınıftaki uçakları test ediyor.