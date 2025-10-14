Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

Archer tarafından üretilen Midnight uçan taksi modeli Dubai'deki fuarda görücüye çıktı. Şoför hariç 4 kişiyi taşıyan bu uçak türü gelecek yıl havada boy gösterecek.

AA
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 19:41

Teknoloji ve etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geleceğin ulaşım araçlarından olması beklenen uçan taksilerde yeni bir model teknoloji meraklıları için sergilendi.

Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

160 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Sergilenen araçlar arasında ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight da bulunuyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçağın 160 kilometre menzile sahip.

Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

4 YOLCU TAŞIYOR, BAGAJI DA VAR

Pilot hariç 4 yolcu taşıyabilen uçak, bagaj taşıma imkanı da sunuyor. Midnight'ın yolcu taşımacılığından acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülüyor.

Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

31 DAKİKADA 86 KİLOMETRE YOL ALDI

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor. Test sürecinde elde edilen veriler, çalışmaları ve sertifikasyon sürecini ilerletme açısından önem taşıyor.

Archer'ın yanı sıra bazı havacılık firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için geliştirdiği aynı sınıftaki uçakları test ediyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#Uçan Taksi
#Elektrikli Uçak
#Teknolojii
#Gitex Global
#Archer
#Midnight
#Teknoloji
