TGRT Haber
19°
Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Stadyumu’nda yapılacak Türkiye, Gürcistan A Milli Takım maçı sebebiyle bazı güzergâhların trafiğe kapatılacağını ve geçici ulaşım düzenlemesi uygulanacağını bildirdi.

Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
19:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
19:23

Kocaeli Stadyumu’nda yarın saat 21.45’te gerçekleşecek Türkiye-Gürcistan A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesinde taraftar yoğunluğuna karşı ulaşım ve park planlamaları oluşturuldu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Sürmene Sokak, Çimenlik Sokak ve Ahmet Mümtaz Bey Caddesi araç geçişine kapalı olacak.

Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat

Vatan Caddesi’nin Hyundai Fabrikası giriş noktasından itibaren araç geçiş kartı olmayan araçların geçişine müsaade edilmeyecek.

Ayrıca Asım Kibar OSB kavşağından itibaren saat 14.00’ten sonra ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyecek ve bu araçlar trafik görevlilerince otoyol güzergâhına yönlendirilecek.

Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat

Geçiş izni bulunmayan araçlar, ekiplerce belirlenen otopark alanlarına yönlendirilecek.

Türkiye A Milli Takımı taraftarları için Karavan Park, eski askeri bölgedeki uçak pisti, Vatan Caddesi üzerindeki 2. kilometre ve Turnaoğlu Caddesi üzerindeki 1. kilometre olmak üzere dört farklı otopark alanı belirlendi. Misafir takım taraftarları içinse Asım Kibar OSB Kavşağı karşısında bir park alanı ayrıldı.

Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat

Ev sahibi ve konuk takım taraftarlarının stadyuma ulaşımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ring servisleriyle gerçekleştirilecek.

Valilik, vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamamaları için araçlarını belirtilen park alanlarına bırakmaları, trafik levhaları ve görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

