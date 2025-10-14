Kocaeli’de trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! Türkiye Gürcistan maçı öncesi dikkat

Kocaeli Stadyumu’nda yarın saat 21.45’te gerçekleşecek Türkiye-Gürcistan A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesinde taraftar yoğunluğuna karşı ulaşım ve park planlamaları oluşturuldu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Sürmene Sokak, Çimenlik Sokak ve Ahmet Mümtaz Bey Caddesi araç geçişine kapalı olacak.

Vatan Caddesi’nin Hyundai Fabrikası giriş noktasından itibaren araç geçiş kartı olmayan araçların geçişine müsaade edilmeyecek.

Ayrıca Asım Kibar OSB kavşağından itibaren saat 14.00’ten sonra ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyecek ve bu araçlar trafik görevlilerince otoyol güzergâhına yönlendirilecek.

Geçiş izni bulunmayan araçlar, ekiplerce belirlenen otopark alanlarına yönlendirilecek.

Türkiye A Milli Takımı taraftarları için Karavan Park, eski askeri bölgedeki uçak pisti, Vatan Caddesi üzerindeki 2. kilometre ve Turnaoğlu Caddesi üzerindeki 1. kilometre olmak üzere dört farklı otopark alanı belirlendi. Misafir takım taraftarları içinse Asım Kibar OSB Kavşağı karşısında bir park alanı ayrıldı.

Ev sahibi ve konuk takım taraftarlarının stadyuma ulaşımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ring servisleriyle gerçekleştirilecek.

Valilik, vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamamaları için araçlarını belirtilen park alanlarına bırakmaları, trafik levhaları ve görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.