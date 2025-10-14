Menü Kapat
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Kiraları devlet nasıl belirleyecek? "Yüzyılın Konut Projesi" duyuruldu

Kiraları devlet belirleyecek, açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira fiyatları ve konut maliyetleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Erdoğan, artık kira planlamasının devlet tarafından yapılacağını belirterek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Kiraları devlet nasıl belirleyecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuştu. Erdoğan, yüksek kira fiyatları ve konut sıkıntısına çözüm olarak yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.

KİRALARI DEVLET Mİ BELİRLEYECEK?

, kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak” ifadesini kullandı. Erdoğan, vatandaşın yüksek kiralarla mağdur edilmemesi için devletin doğrudan devreye gireceğini söyledi. Yeni sistemde aracılığıyla inşa edilecek sosyal konutların bir kısmı, devlet tarafından kiraya verilecek. Böylece yüksek kira artışlarının önüne geçilmesi ve özellikle dar gelirli ailelerin uygun koşullarda konut bulabilmesi hedefleniyor.

Kiraları devlet nasıl belirleyecek? "Yüzyılın Konut Projesi" duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin inşa edilecek. Projenin içinde şehit yakını ve gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlara özel kontenjanlar ayrılacak. Yeni sistemin en dikkat çekici yönü, Türkiye’de ilk kez TOKİ aracılığıyla doğrudan kiralık konut modelinin uygulanacak olması. Böylece devlet, hem konut arzını artıracak hem de kiralama sürecini kendi eliyle yönetecek.

Kiraları devlet nasıl belirleyecek? "Yüzyılın Konut Projesi" duyuruldu

KİRALARI DEVLET NEYE GÖRE, NASIL BELİRLEYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, devlet yeni dönemde sosyal konutların kiralama planlamasını doğrudan kendisi yapacak. Bu süreçte piyasa koşulları, gelir düzeyleri ve sosyal konut politikaları birlikte değerlendirilecek. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar uygun fiyatlarla kiraya verilerek dar gelirli ailelere “rahat bir nefes” aldırılacak. Böylelikle vatandaşların özel sektör kaynaklı yüksek kira baskısından korunması amaçlanacak.

Kiraları devlet nasıl belirleyecek? "Yüzyılın Konut Projesi" duyuruldu

Yeni model, kira bedellerinin özel mülk sahipleri tarafından keyfi şekilde belirlenmesinin önüne geçilmesini sağlayacak. Vatandaşların doğrudan devlet eliyle belirlenmiş, uygun fiyatlı sosyal konutlarda yaşaması mümkün hale gelecek. Bu kapsamda kiralar, belirli sosyal kriterler doğrultusunda, devletin planlamasıyla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle “vatandaşın sömürülmesine fırsat verilmeyecek.”

Kiraları devlet nasıl belirleyecek? "Yüzyılın Konut Projesi" duyuruldu

KİRALARI DEVLET NE ZAMAN BELİRLEYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurdu “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarının ve başlangıç tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Proje hayata geçirildiğinde, TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konutların bir bölümü devlet eliyle kiraya verilecek.

#toki
#cumhurbaşkanı erdoğan
#sosyal konut
#Kira Düzenlemesi
#Konut Sıkıntısı
#Yüzyılın Konut Projesi
#Aktüel
