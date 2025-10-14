Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Banu İriç

AB'den modanın üç lüks devine ceza: Gucci, Chloe ve Loewe'den kural ihlali

, lüks moda markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'ye para cezası kesildi. AB Komisyonu fiyat belirleme taktiğiyle rakiplerine karşı hamlelerinden dolayı yaptırım uyguladı.

AB'den modanın üç lüks devine ceza: Gucci, Chloe ve Loewe'den kural ihlali
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
18:12
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
18:28

Avrupa Birliği (), lüks markalar Gucci, Chloe ve Loewe'ye rekabet kurallarını ihlalden uyguladı. AB Komisyonu, lüks moda markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'nin Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiklerini tespit ettiklerini duyurdu.

AB'den modanın üç lüks devine ceza: Gucci, Chloe ve Loewe'den kural ihlali

REKABETİ KISITLAYICI FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "AB Komisyonu, Gucci, Chloe ve Loewe moda markalarına rekabeti kısıtlayıcı fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 157 milyon avronun üzerinde para cezası verdi." ifadesi kullanıldı.

Markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, firmaların ürünlerine yönelik asgari satış fiyatlarını dikte ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamalarının fiyatları artırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini azalttığı anımsatılarak, bunların rekabeti engelleyici davranışlar olduğu belirtildi.

Üç moda şirketinin yeniden satış fiyatının korunması olarak adlandırılan bir uygulamaya girdiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların perakendecilere çeşitli kısıtlamalar getirerek ticari stratejilerine müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kural ihlali nedeniyle Gucci'ye 119 milyon 674 bin avro, Chloe'ye 19 milyon 690 bin avro ve Loewe'ye 18 milyon 9 bin avro para cezası kesildiği bildirildi.

AB'den modanın üç lüks devine ceza: Gucci, Chloe ve Loewe'den kural ihlali

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları kesebiliyor.

ETİKETLER
#ab
#para cezası
#Gucci
#Chloe
#Loewe
#Rekabet Kanunları
#Fiyatlandırıma Politikaları
#Ekonomi
