Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor

Fenerbahçe yeni sezona santrafor hattında problem yaşayarak başladı. Jhon Duran'ın sakatlığı ve En Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle sarı-lacivertliler devre arasında "bitirici bir golcü" almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği golcü belli oldu.

Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 18:13

'de devre arası çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler hücum hattında yaşanan gol sorununu devre arasında transferle çözmek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda yönetim, "bitirici bir golcü" almayı hedefliyor. Başkan Sadettin Saran'ın ise golcü transfer listesinin en tepesinde yer alan isim belli oldu.

Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor

DÜNYADA ÜNLÜ YILDIZ FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Fenerbahçe devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad forması giyen dünyaca ünlü yıldız Karim Benzama'yı kadrosuna katmak istiyor. 2023 yılında Real Madrid'den ayrılarak Al-İttihad'a transfer olan Benzema'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor

MENAJERİ ARACILIĞIYLA NABIZ YOKLANACAK

2.5 yıldır Suudi Arabistan'da oynayan Fransız yıldızın menajeri aracılığıyla temas gerçekleştirileceği belirtildi. Benzama'dan olumlu yanıt alınması durumunda ise devre arasında transferin tamamlanması planlanıyor. Benzama'nın kariyerinin son döneminde Avrupa'da oynamak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor

KARİYERİ BOYUNCA 36 KUPA KALDIRDI

Futbol kariyerine Lyon altyapısında başlayan Benzema, 2009 yılında Real Madrid'e transfer oldu. İspanya devinde 14 yıl boyunca oynayan Benzema, 648 maçta 354 gol attı. Benzema bu süre zarfında 5 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga olmak üzere toplamda 25 kupa kazandı. 2022 yılında Ballon d'Or kazanan Fransız yıldız golcü kariyeri boyunca ise 36 kupa kaldırdı.

ETİKETLER
#Spor
#transfer
#süper lig
#al ıttihad
#Fenerbahçe
#Karim Benzema
#Spor
