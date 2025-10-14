Fenerbahçe'ye devre arasında 36 kupalı yıldız geliyor! Golcü problemi çözülüyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler hücum hattında yaşanan gol sorununu devre arasında transferle çözmek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda yönetim, "bitirici bir golcü" almayı hedefliyor. Başkan Sadettin Saran'ın ise golcü transfer listesinin en tepesinde yer alan isim belli oldu.

DÜNYADA ÜNLÜ YILDIZ FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Fenerbahçe devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad forması giyen dünyaca ünlü yıldız Karim Benzama'yı kadrosuna katmak istiyor. 2023 yılında Real Madrid'den ayrılarak Al-İttihad'a transfer olan Benzema'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA NABIZ YOKLANACAK

2.5 yıldır Suudi Arabistan'da oynayan Fransız yıldızın menajeri aracılığıyla temas gerçekleştirileceği belirtildi. Benzama'dan olumlu yanıt alınması durumunda ise devre arasında transferin tamamlanması planlanıyor. Benzama'nın kariyerinin son döneminde Avrupa'da oynamak istediği iddia edildi.

KARİYERİ BOYUNCA 36 KUPA KALDIRDI

Futbol kariyerine Lyon altyapısında başlayan Benzema, 2009 yılında Real Madrid'e transfer oldu. İspanya devinde 14 yıl boyunca oynayan Benzema, 648 maçta 354 gol attı. Benzema bu süre zarfında 5 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga olmak üzere toplamda 25 kupa kazandı. 2022 yılında Ballon d'Or kazanan Fransız yıldız golcü kariyeri boyunca ise 36 kupa kaldırdı.