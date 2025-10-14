Menü Kapat
Apple TV+ ismini değiştirdi: Adı Türkiye'de probleme yol açmıştı

Apple yayın platformu Apple TV+ adını sadeleştirerek artık sadece "Apple TV" markasıyla yoluna devam ediyor. İsim değişikliği, Apple'ın Türkiye'deki olası marka engellerini de ortadan kaldırabilir.

Yayın platformu +, hizmete girdiği 2019 yılından bu yana kullandığı "+" işaretini sessiz sedasız kaldırdı ve kimliğini yeniledi. Deadline'ın haberine göre, platformun yeni adı "Apple TV" olarak belirlendi.

Apple'ın yayın platformu, Kasım 2019'da sektöre adım atmış ve başlangıçta The Morning Show, For All Mankind, See, Servant ve Dickinson dahil sekiz orijinal dizi ve bir belgesel ile yayına başlamıştı.

Apple TV+ ismini değiştirdi: Adı Türkiye'de probleme yol açmıştı

ARTIK SADECE "APPLE TV" OLACAK

Şirket, F1: The Movie filminin yayın tarihini duyurduğu basın bülteninde, platformun ismindeki "+" işaretini kaldırdığını açıkladı.

Yayın hayatına başladığı günden beri önemli başarılara imza atan platform, CODA filmi ile En İyi Film dalında Oscar kazanan ilk yayın hizmeti olarak tarih yazmıştı. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse adlı orijinal filmi ise En İyi Kısa Animasyon Filmi Oscar'ını almıştı.

Apple TV+ ismini değiştirdi: Adı Türkiye'de probleme yol açmıştı

Ayrıca Killers of the Flower Moon filmi, En İyi Film dahil 10 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti. Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri, Emmy Ödülleri'nde birçok kez ödül kazanan komedi dizisi Ted Lasso ve Oscar En İyi Film ödülünü kazanan CODA dahil olmak üzere 620 ödül ve 2 bin 816 ödül adaylığı elde etti.

Apple, son düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde toplam 22 ödül kazandı.

Apple TV+ ismini değiştirdi: Adı Türkiye'de probleme yol açmıştı

TÜRKİYE PAZARINA GİRECEK Mİ?

Donanım Haber'e göre Apple TV+'ın Türkiye pazarına girmesi bir dönem gündeme gelmiş ancak isminde bulunan "TV+" ibaresi tartışma konusu olmuştu. Turkcell'in Türkiye'de halihazırda yayın yapan TV+ adlı dijital platformu olduğu için, Apple'ın ülkemizde aynı ismi kullanamayacağı iddia edilmişti.

Eğer Apple TV+'ın şu ana kadar ülkemizde yayın yapamamasının tek sebebi buysa, isim değişikliği ile birlikte şirketin Türkiye'deki olası marka ve tescil problemleri ortadan kalkmış oldu.

