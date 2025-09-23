Menü Kapat
26°
Teknoloji
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Apple, iOS 26'ya dönüş kapısını kapattı

Apple, iOS 26 güncelle mesini yükleyip pişman olan kullanıcıları üzecek bir karar aldı. Şirket, iOS 18.6.2 sürümünü imzalamayı bıraktı. Bu da artık hiçbir iPhone'un eski sürüme geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

Bir iOS sürümünün cihaza yüklenebilmesi için 'ın sunucuları tarafından doğrulanması gerekiyor. Ancak imza desteği kesildiğinde, yazılım indirilebilse bile kurulumu imkânsız hale geliyor. Yani elinizde .ipsw dosyası olsa bile işinize yaramıyor.

Apple, genellikle açıklarını kapatmak ve kullanıcıları en güncel yazılıma yönlendirmek için bu yöntemi tercih ediyor. Böylece daha eski ve potansiyel olarak riskli sürümlerin yüklenmesi engellenmiş oluyor.

Apple, iOS 26'ya dönüş kapısını kapattı

KULLANICILAR NE YAPACAK?

Henüz 26'ya geçiş yapmamış olanlar için sorun yok, cihazlarını iOS 18'de sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Ama yeni sürümü yükleyenler için geri dönüş şansı artık tamamen kapandı.

Kararın özellikle iOS 26'nın getirdiği yeni Liquid Glass tasarımı ve beraberinde gelen hataların konuşulduğu döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Apple, iOS 26'ya dönüş kapısını kapattı

SADECE İPHONE DEĞİL

Apple, aynı hamleyi diğer cihazlarında da yaptı. iPadOS 18.6.2 ve tvOS 18.6 sürümlerinin imzaları da kapatıldı. Yani ve kullanıcıları için de geri dönüş mümkün değil.

