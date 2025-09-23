Apple, iOS 26'ya dönüş kapısını kapattı

Bir iOS sürümünün cihaza yüklenebilmesi için Apple'ın sunucuları tarafından doğrulanması gerekiyor. Ancak imza desteği kesildiğinde, yazılım indirilebilse bile kurulumu imkânsız hale geliyor. Yani elinizde .ipsw dosyası olsa bile işinize yaramıyor.

Apple, genellikle güvenlik açıklarını kapatmak ve kullanıcıları en güncel yazılıma yönlendirmek için bu yöntemi tercih ediyor. Böylece daha eski ve potansiyel olarak riskli sürümlerin yüklenmesi engellenmiş oluyor.

KULLANICILAR NE YAPACAK?

Henüz iOS 26'ya geçiş yapmamış olanlar için sorun yok, cihazlarını iOS 18'de sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Ama yeni sürümü yükleyenler için geri dönüş şansı artık tamamen kapandı.

Kararın özellikle iOS 26'nın getirdiği yeni Liquid Glass tasarımı ve beraberinde gelen hataların konuşulduğu döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

SADECE İPHONE DEĞİL

Apple, aynı hamleyi diğer cihazlarında da yaptı. iPadOS 18.6.2 ve tvOS 18.6 sürümlerinin imzaları da kapatıldı. Yani iPad ve Apple TV kullanıcıları için de geri dönüş mümkün değil.