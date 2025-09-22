Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

168 bin liralık yeni iPhone'da 'kozmetik' felaket! Kağıt gibi çiziliyor

Yeni iPhone 17 serisi, bazı kullanıcıların elinde çizik ve aşınma sorunlarıyla gündeme geldi. Özellikle mavi iPhone 17 Pro ve uzay siyah iPhone Air modellerinde dikkat çeken izler, cihazın performansını etkilemese de tartışmaları alevlendirdi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:40

Apple'ın iPhone 17 serisi, daha satışa sunulalı günler olmuşken tartışmaların odağına yerleşti. İlk kullanıcılar özellikle belirli model ve renk seçeneklerinde çizilme sorunları yaşadı. Bloomberg'in aktardığına göre, mağazalarda sergilenen cihazları deneyen kişiler, mavi renge sahip iPhone 17 Pro ile uzay siyahı iPhone Air üzerinde belirgin çizikler ve aşınmalar gözlemledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de aynı şikayetleri destekliyor. Paylaşılan fotoğraflarda MagSafe şarj cihazı ile yapılan denemelerden sonra kalan izler ve arka kamera bölümünde kenarların aşınmaya başlaması dikkat çekti.

Kullanıcıların bir kısmı daha satın alma aşamasına gelmeden cihazın dayanıklılığı hakkında kaygı duymaya başladı.

168 bin liralık yeni iPhone'da 'kozmetik' felaket! Kağıt gibi çiziliyor

IPHONE 17 PRO ÇİZİLME TESTİNE GİRDİ

Teknoloji dünyasının popüler isimlerinden JerryRigEverything de serisini testten geçirdi. YouTuber, cihazları jilet, bozuk para ve anahtar gibi gündelik eşyalarla çizilmeye karşı sınadı. Testlerde iPhone 17 Pro’nun kamera bölümünün kenarları zayıf bir nokta olarak öne çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=KrOBzFwVzwA

iPhone 17 Pro'nun arka kamera muhafazasının kenarlarının, anotlama işleminden kaynaklanan renkli alüminyum oksit tabakasının keskin köşelere yapışmama eğiliminde olması nedeniyle özellikle çizilmeye yatkın olduğu vurgulandı. Ayrıca deney sırasında Pro modelin mavi versiyonunun kamera çıkıntısı ve arka paneli kasten işaretlendi. Ortaya çıkan çizgiler ilk bakışta belirgin olsa da yüzey silindiğinde izlerin büyük ölçüde kaybolduğu görüldü.

168 bin liralık yeni iPhone'da 'kozmetik' felaket! Kağıt gibi çiziliyor

APPLE ALÜMİNYUMA GERİ DÖNDÜ

tartışmalarının merkezinde malzeme tercihi bulunuyor. Apple geçtiğimiz yılın titanyum kasalı iPhone 16 Pro serisinden farklı olarak iPhone 17 Pro'da alüminyuma dönüş yaptı. Alüminyum, çizilmeye ve iz bırakmaya titanyuma kıyasla daha yatkın bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak tüm uyarılara rağmen söz konusu çizilmelerin yalnızca kozmetik düzeyde olduğu belirtiliyor. Yani cihazın performansı, kamerası ya da donanımı herhangi bir zarar görmüyor. Üstelik iPhone kullanıcılarının çoğu günlük kullanımda kılıf tercih ettiği için, geniş bir kullanıcı kitlesi bu tarz izlerle hiç karşılaşmayabilir.

Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi
iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu
ETİKETLER
#dayanıklılık
#iphone 17
#Alüminyum Çerçeveler
#Iphone 17 Pro
#Çizilme
#Titanyum
#Magsafe
#Teknoloji
