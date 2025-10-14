Neymar'dan sürpriz transfer kararı!

Neymar transferi için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebilmek amacıyla Avrupa'ya dönmek isteyen Neymar, İtalya ekipleriyle temas kurdu.

NEYMAR ADIM ADIM ÇİZME'YE!

Inter ve Napoli'nin uzun zamandır Neymar'ı takip ettiği süreçte, Brezilyalı yıldız da ihtimallere olumlu yaklaştı. Esasen ise Neymar; bundan sonraki dönemi, 'Santos'a veda' üzerinden kurgulamaya başladı.

NEYMAR VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Al Hilal'den ayrılmasının ardından eski kulübü Santos'a dönen Neymar; sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 21 maça çıkabilirken, 6 gol ve 3 asist kaydetmişti.