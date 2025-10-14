Ole Gunnar Solskjaer'den sürpriz imza!

Kategoriler
Beşiktaş ile yollarını ayıran Ole Gunnar Solskjaer, yeni rotasını İskoçya olarak belirledi. SPORTbible'ın haberine göre Rangers, Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Son dönemde istediği performansları sahada göremeyen Rangers yönetimi, Russell Martin'in görevine son vermişti. Süreçten hareketle takıma farklı bir kimlik kazandırmak isteyen yöneticiler, Beşiktaş ile yollarını ayıran Ole Gunnar Solskjaer'e olumlu yaklaştı ve taraflar resmen söz kesti! En nihayetinde ise İskoçya devinin, yakın zamanda resmi açıklama da yapması bekleniyor.
Beşiktaş ile toplamda 29 karşılaşmada yer alan Ole Gunnar Solskjaer, maç başına 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.