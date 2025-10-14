Menü Kapat
19°
 Selahattin Demirel

Gülsuyu Metro İstasyonu'nda acı olay! Kendisini bir anda bıraktı: Yolcular raylarda yürüdü

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seyreden metronun önüne atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamından vazgeçerek canına kıyan 35 yaşındaki vatandaşın acı olayı nedeniyle bir süre seferlerde aksama yaşandı. Seferler düzelene kadar metro araçlarından inen yolcular raylarda yürüdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
20:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
20:11

Gülsuyu İstasyonu'nda 35 yaşındaki bir adam, gelen metronun önüne kendisini atarak canına kıymak istedi. Acı olayda şahıs hayatını kaybetti. Feci olaydan ötürü metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

CENAZE KALDIRILDI SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olayda hayatını kaybeden Barış Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemeler sonucunda istasyondan kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu: Adli Tıp 'kati' raporu çıktı
Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı
#istanbul
#intihar
#metro
#Trajik Olay
#Gülistuyo
#Yaşam
