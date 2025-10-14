Gülsuyu Metro İstasyonu'nda acı olay! Kendisini bir anda bıraktı: Yolcular raylarda yürüdü

Gülsuyu Metro İstasyonu'nda 35 yaşındaki bir adam, gelen metronun önüne kendisini atarak canına kıymak istedi. Acı olayda şahıs hayatını kaybetti. Feci olaydan ötürü metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

CENAZE KALDIRILDI SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olayda hayatını kaybeden Barış Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemeler sonucunda istasyondan kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.