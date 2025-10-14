Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Burak Ayaydın

Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!

Michy Batshuayi için Süper Lig sonrasında işler iyi gitmiyor. Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, Sky Sports'un haberine göre an itibarıyla yönetimden veto yedi.

Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!
Burak Ayaydın
14.10.2025
14.10.2025
'ta ayrılığı için geri sayım başladı. Belçikalı yıldızın halihazırdaki performansından memnun olmayan Alman kulübü, önümüzdeki dönemi için menajerlere talimat verdi.

MICHY BATSHUAYI'YE TEKNİK DİREKTÖR VEDASI

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Michy Batshuayi hakkındaki son kararını verdi! Esasen ise bu sezon itibarıyla deneyimli hücumcuya pek forma şansı vermeyen Toppmöller, yönetime nihai fikrini iletti.

Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!

MICHY BATSHUAYI VE FRANKFURT İLE YENİ SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga ekibiyle 5 maça çıkan ve sadece 63 dakika sahada kalan Michy Batshuayi, bu süreçte gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

FRANKFURT MICHY BATSHUAYI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kırmızı beyazlılar, yıldız golcüyü Galatasaray'dan transfer etmiş ve 3 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
