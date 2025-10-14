Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!

Kategoriler
Eintracht Frankfurt'ta Michy Batshuayi ayrılığı için geri sayım başladı. Belçikalı yıldızın halihazırdaki performansından memnun olmayan Alman kulübü, önümüzdeki transfer dönemi için menajerlere talimat verdi.
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Michy Batshuayi hakkındaki son kararını verdi! Esasen ise bu sezon itibarıyla deneyimli hücumcuya pek forma şansı vermeyen Toppmöller, yönetime nihai fikrini iletti.
Bu sezon Bundesliga ekibiyle 5 maça çıkan ve sadece 63 dakika sahada kalan Michy Batshuayi, bu süreçte gol ya da asist katkısı yapamamıştı.