Michy Batshuayi için ayrılık kritiği!

Eintracht Frankfurt'ta Michy Batshuayi ayrılığı için geri sayım başladı. Belçikalı yıldızın halihazırdaki performansından memnun olmayan Alman kulübü, önümüzdeki transfer dönemi için menajerlere talimat verdi.

MICHY BATSHUAYI'YE TEKNİK DİREKTÖR VEDASI

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Michy Batshuayi hakkındaki son kararını verdi! Esasen ise bu sezon itibarıyla deneyimli hücumcuya pek forma şansı vermeyen Toppmöller, yönetime nihai fikrini iletti.

MICHY BATSHUAYI VE FRANKFURT İLE YENİ SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga ekibiyle 5 maça çıkan ve sadece 63 dakika sahada kalan Michy Batshuayi, bu süreçte gol ya da asist katkısı yapamamıştı.