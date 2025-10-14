Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Röveşata golü gündem oldu

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Macaristan ile karşı karşıya geldi.

İlk devresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Türkiye'nin golünü Semih Kılıçsoy kaydetti.

Mücadelenin beşinci dakikasında ceza alanında havadan gelen topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, estetik bir röveşata ile ağları sarsarak Türkiye'yi 1-0 üstün duruma getirdi.

Euro 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy, bu sene Ümit Milli Futbol Takımı forması giymeye başlamıştı.

20 yaşındaki genç santrfor, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 87 karşılaşmada görev alırken 16 gol - 9 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Ağustos ayında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u İtalyan temsilcisi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş altyapısına dâhil oldu ve 2023’te profesyonelliğe adım attı.