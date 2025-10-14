Menü Kapat
Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Röveşata golü gündem oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı mücadelede Semih Kılıçsoy zarif bir röveşata golüne imza attı. Golün ardından Semih Kılıçsoy’un futbol geçmişi ilgi odağı oldu.

14.10.2025
14.10.2025
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ile karşı karşıya geldi.

İlk devresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Türkiye'nin golünü kaydetti.

Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Röveşata golü gündem oldu

Mücadelenin beşinci dakikasında ceza alanında havadan gelen topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, estetik bir röveşata ile ağları sarsarak Türkiye'yi 1-0 üstün duruma getirdi.

'te Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy, bu sene Ümit Milli Futbol Takımı forması giymeye başlamıştı.

20 yaşındaki genç santrfor, altyapısından yetiştiği 'ta 87 karşılaşmada görev alırken 16 gol - 9 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Röveşata golü gündem oldu

Ağustos ayında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u İtalyan temsilcisi 'ye satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş altyapısına dâhil oldu ve 2023’te profesyonelliğe adım attı.

