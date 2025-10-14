Menü Kapat
19°
Editor
 TGRT Haber

TV8 kaçıncı kanal, hangi kanalda? Digiturk, Tivibu, D-Smart kanal bilgisi!

TV8 Digiturk, Tivibu kaçıncı kanalda olduğu maç öncesi merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte TV8 Türkiye Gürcistan kanal bilgileri…

Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
14.10.2025
A Milli Takım’ın ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverleri ekran başına toplayacak. ’in yanı sıra EXXEN’den de canlı yayınlanacak olan maç, farklı platformlardan izlenebilecek.

TV8 DİGİTÜRK KAÇINCI KANALDA?

TV8, Digiturk platformunda 28. kanaldan izlenebiliyor. Bu kanal üzerinden A Milli Takım’ın Gürcistan karşılaşması da şifresiz olarak ekranlara gelecek. genelinde Digiturk kullanıcıları, cihazlarını 28. kanala ayarlayarak TV8’in canlı yayın akışına ulaşabilecekler.

TV8’in maç yayını sadece Digiturk üzerinden değil, Kablo TV ve diğer yayın servislerinden de erişilebilir durumda olacak. Kablo TV kullanıcıları için HD yayın 29. kanalda, SD yayın ise 907. kanalda yer alıyor.

TV8 MAÇ FREKANSI

TV8’in uydu frekans bilgileri Türksat 4A uydusu üzerinden izlenebiliyor. Kanalın frekans ayarları şu şekilde:

Frekans 12346 MHz, Polarizasyon Yatay (Horizontal), Symbol Rate 9600 Ksym/s ve Fec oranı 3/4.

TV8 frekans ayarları ile futbolseverler, televizyonları ya da uydu cihazları üzerinden canlı maç yayınını net bir şekilde izleyebilecek. Uydu bağlantısı kullanan izleyiciler, doğru frekans ve polarizasyon ayarlarını yaptıklarında TV8’in kesintisiz maç yayınını HD kalitede takip edebilirler.

TV8 D-SMART, TİVİBU'DA KAÇINCI HANGİ KANALDA?

TV8, D-Smart platformunda 28. kanalda yer alıyor. Tivibu kullanıcıları ise 29. kanalı açarak yayına ulaşabiliyor. Bu iki platformda da TV8’in canlı yayını standart olarak tüm paketlerde bulunuyor.

D-Smart ve Tivibu, özellikle yüksek çözünürlüklü yayın kalitesiyle izleyicilere kesintisiz maç deneyimi sunuyor. A Milli Takım’ın Gürcistan karşılaşması da bu iki platformda HD kalitede izlenebilecek. İzleyiciler, cihazlarının kanal listelerini güncellediklerinden emin olarak yayın erişimini kolaylıkla sağlayabilir.

TV8 DONMA SORUNU ÇÖZÜMÜ

TV8 canlı yayınında donma sorunu yaşayan kullanıcılar, öncelikle internet bağlantılarını kontrol etmeli. Yavaş veya kararsız bağlantılar, özellikle internet üzerinden yapılan yayınlarda görüntüde kesintilere neden olabiliyor. Bağlantıyı resetlemek, gereksiz sekmeleri kapatmak ve sabit bir bağlantı üzerinden tekrar giriş yapmak sorunun çözümüne yardımcı oluyor.

Ayrıca TV8’in resmi canlı yayın sitesinde kalite ayarı seçeneği bulunuyor. Yayın kalitesi düşürülerek daha düşük internet hızlarında bile kesintisiz izleme sağlanabiliyor. Bu ayarlar, özellikle mobil cihazlar veya Wi-Fi üzerinden izleyen kullanıcılar için önemli bir çözüm sunuyor.

#Türkiye
#tv8
#gürcistan
#Aktüel
