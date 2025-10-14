Menü Kapat
19°
Dünya
 Selahattin Demirel

Hamas ölü İsrailli esirlerden 4'ünü daha teslim etti

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını bu akşam teslim etti. İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Hamas ölü İsrailli esirlerden 4'ünü daha teslim etti
AA, İHA
14.10.2025
14.10.2025
, ile varılan anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim edecek. Hamas, arabuluculara yerel saatle 22.00’da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin naaşları teslim edeceğini bildirdi. Cenazelerin kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini teslim edeceğine ilişkin haberler, üst düzey İsrailli yetkili tarafından doğrulandı.

İsrailli yetkili, arabulucuların Hamas'a esirlerin cesetlerinin teslimi konusunda yoğun baskı yaptığını ileri sürerek Hamas'ın bu akşam bazı cesetleri teslim etmesini beklediklerini aktardı.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bu gece bir saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü tehdidinde bulundu.

İSRAİL: TESLİM ALMA SÜRECİ BAŞLADI

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin 'nin güneyindeki buluşma noktasına giderek İsrailli esirlerin cesetlerini teslim alma sürecini başlattıkları belirtildi.

İsrail kamuoyunun konuya "hassasiyetle yaklaşması" gerektiği ifade edilen açıklamada, resmi kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi istenildi.

Açıklamada, Hamas'ın "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli çabayı göstermesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

20 SAĞ, 4 ÖLÜ ESİR BIRAKILMIŞTI

Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Buna karşın İsrail'in yarın açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış, Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu.

