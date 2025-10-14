Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir mücadele oluyor. A Milli Takım, evinde kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİ

Türkiye, E Grubu’ndaki dördüncü maçına Kocaeli Stadı’nda Gürcistan karşısında çıkıyor. Maçın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu üstleniyor. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alıyor. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ancak maç özeti TV8 YouTube kanalı yerine başka bir kanal üzerinden yayınlanacak.

Milli Takım, grupta geride kalan üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İlk maçta deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden Türkiye, Konya’da İspanya’ya 6-0 kaybetti. Sonrasında Bulgaristan deplasmanında 6-1’lik galibiyetle moral buldu. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenip Türkiye’ye kaybetmiş, son maçında İspanya karşısında 2-0 mağlup olmuştu.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÖZET TV8 NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Gürcistan karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele sonrası maç özetleri ve önemli anlar, EXXENSPOR YouTube kanalında yaklaşık 10 dakikalık videolar halinde yayınlanacak. İzleyiciler, maçın ardından Türkiye Gürcistan karşılaşmasının özetini bu kanal üzerinden izleyebilecek.

Maçın golleri, tartışmalı pozisyonları ve öne çıkan anları EXXENSPOR’un resmi YouTube kanalında paylaşılacak. Türkiye’nin daha önce oynadığı Dünya Kupası Eleme maçlarının özetleri de aynı platform üzerinden izlenebiliyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında UEFA’ya bağlı 54 ülke, 12 gruba ayrılmış durumda. Bu gruplardan 6’sı beşer, diğer 6’sı ise dörder takımdan oluşuyor. Türkiye, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan’ın yer aldığı E Grubu’nda mücadele ediyor. Her takım, grubundaki rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor.

Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Grup ikincileri ise doğrudan turnuvaya katılamayacak. Bu takımlar, UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre eklenecek 4 ekiple birlikte toplam 16 takımlı play-off aşamasında mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda 4 takım daha Dünya Kupası’na katılacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÖZET

E Grubu’nda Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı. Gruptaki dördüncü karşılaşmalar öncesi Türkiye, evinde Gürcistan karşısında kazanarak liderle arasındaki farkı kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın sonucu, Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki konumunu doğrudan etkileyecek. Mücadele sonrası yayınlanacak özet görüntüleriyle birlikte A Milli Takım’ın performansı ve gruptaki dengeler de şekillenecek.