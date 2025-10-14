Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

Türkiye Gürcistan özet ile maçın önemli dakikalarını izleyebilirsiniz. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü maçında bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı’nda oynanan mücadele, saat 21.45’te başladı ve TV8’den canlı yayınlandı. İşte Türkiye Gürcistan özet ve maça dair detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 22:48

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir mücadele oluyor. , evinde kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİ

Türkiye, E Grubu’ndaki dördüncü maçına Kocaeli Stadı’nda Gürcistan karşısında çıkıyor. Maçın hakemliğini Romanya Federasyonu’ndan Radu Petrescu üstleniyor. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alıyor. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ancak maç özeti TV8 YouTube kanalı yerine başka bir kanal üzerinden yayınlanacak.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

Milli Takım, grupta geride kalan üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İlk maçta deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden Türkiye, Konya’da İspanya’ya 6-0 kaybetti. Sonrasında Bulgaristan deplasmanında 6-1’lik galibiyetle moral buldu. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenip Türkiye’ye kaybetmiş, son maçında İspanya karşısında 2-0 mağlup olmuştu.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÖZET TV8 NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Gürcistan karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele sonrası maç özetleri ve önemli anlar, EXXENSPOR YouTube kanalında yaklaşık 10 dakikalık videolar halinde yayınlanacak. İzleyiciler, maçın ardından Türkiye Gürcistan karşılaşmasının özetini bu kanal üzerinden izleyebilecek.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

Maçın golleri, tartışmalı pozisyonları ve öne çıkan anları EXXENSPOR’un resmi YouTube kanalında paylaşılacak. Türkiye’nin daha önce oynadığı Dünya Kupası Eleme maçlarının özetleri de aynı platform üzerinden izlenebiliyor.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ’ya bağlı 54 ülke, 12 gruba ayrılmış durumda. Bu gruplardan 6’sı beşer, diğer 6’sı ise dörder takımdan oluşuyor. Türkiye, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan’ın yer aldığı E Grubu’nda mücadele ediyor. Her takım, grubundaki rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Grup ikincileri ise doğrudan turnuvaya katılamayacak. Bu takımlar, UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre eklenecek 4 ekiple birlikte toplam 16 takımlı play-off aşamasında mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda 4 takım daha Dünya Kupası’na katılacak.

Türkiye Gürcistan MAÇ ÖZETİ nereden izlenir? TV8'de naklen yayınlandı

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÖZET

E Grubu’nda Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı. Gruptaki dördüncü karşılaşmalar öncesi Türkiye, evinde Gürcistan karşısında kazanarak liderle arasındaki farkı kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın sonucu, Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki konumunu doğrudan etkileyecek. Mücadele sonrası yayınlanacak özet görüntüleriyle birlikte A Milli Takım’ın performansı ve gruptaki dengeler de şekillenecek.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa
#a milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.