19°
Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor

Türkiye Gürcistan oyuncu puanları, maçın ardından maçın oyuncusunun kim olduğu merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü maçında Gürcistan ile Kocaeli’de karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı’nda oynanan mücadele saat 21.45’te başladı ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. İşte Türkiye Gürcistan oyuncu puanları…

Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor
, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ’ı Kocaeli Stadı’nda ağırladı. Radu Petrescu’nun yönettiği karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne olurken, her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verdi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN KADROLARI

sahaya kalede Uğurcan Çakır ile çıktı. Savunma hattında Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı görev aldı. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler forma giydi. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız yer aldı.

Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor

Gürcistan Milli Takımı ise kalede Mamardashvili’ye şans verdi. Savunma dörtlüsünü Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze ve Gocholeishvili oluşturdu. Orta alanda Kiteishvili, Mekvabishvili ve Kochorashvili görev yaparken, ileri üçlüde Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze sahaya çıktı.

Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor

TÜRKİYE GÜRCİSTAN OYUNCU PUANLARI

A Milli Takım’ın oyuncu puanları maçın ardından belli olacak. Maç bitiminden sonra oyuncu puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Henüz gol sesi yok.

Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor

Kocaeli Stadı’ndaki karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, bu maçı kazanması halinde 9 puana ulaşarak İspanya ile arasındaki farkı kapatma şansı yakalayacak. Gürcistan ise galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

#Futbol
#Türkiye
#gürcistan
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#a milli futbol takımı
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Kocaeli Stadı
#Aktüel
