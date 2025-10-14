Türkiye Gürcistan oyuncu puanları! Milli maç devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan’ı Kocaeli Stadı’nda ağırladı. Radu Petrescu’nun yönettiği karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne olurken, her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verdi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN KADROLARI

Türkiye sahaya kalede Uğurcan Çakır ile çıktı. Savunma hattında Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı görev aldı. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler forma giydi. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız yer aldı.

Gürcistan Milli Takımı ise kalede Mamardashvili’ye şans verdi. Savunma dörtlüsünü Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze ve Gocholeishvili oluşturdu. Orta alanda Kiteishvili, Mekvabishvili ve Kochorashvili görev yaparken, ileri üçlüde Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze sahaya çıktı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN OYUNCU PUANLARI

A Milli Takım’ın oyuncu puanları maçın ardından belli olacak. Maç bitiminden sonra oyuncu puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Henüz gol sesi yok.

Kocaeli Stadı’ndaki karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, bu maçı kazanması halinde 9 puana ulaşarak İspanya ile arasındaki farkı kapatma şansı yakalayacak. Gürcistan ise galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.