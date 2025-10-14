Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Doçentlik Yönetmeliği değişti mi yeni yönetmelik ne? Resmî Gazete'de yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de duyurulurken yeni düzenleme ilgi konusu oldu.

Doçentlik Yönetmeliği değişti mi yeni yönetmelik ne? Resmî Gazete'de yayımlandı
Resmî Gazete'de Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Buna göre, öğrenim diploması, tez, yabancı dil belgesi ile başvuru için gerekli diğer evrakların eksik veya hatalı olduğu ve doçentlik başvuru rehberindeki yönteme aykırı şekilde müracaat ettiği belirlenen adayın doçentlik başvurusu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geri çevrilecek.

Doçentlik Yönetmeliği değişti mi yeni yönetmelik ne? Resmî Gazete'de yayımlandı

Doçentlik müracaatı reddedilen aday, sonraki dönemlerde yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilecek.

Daha önce doçentlik unvanı almak için kullanılmış eserlerle farklı bir bilim/sanat dalından doçentlik başvurusu yapan adayların müracaatı, Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edilmeyecek.

Doçentlik Yönetmeliği değişti mi yeni yönetmelik ne? Resmî Gazete'de yayımlandı

Lisansüstü tezlerindeki intihal veya sahtecilik nedeniyle başvurusu iptal edilen adaylar bu tezleri kullanarak tekrar doçentlik müracaatında bulunamayacak.

Usule aykırı şekilde başvurduğu saptanan adayların müracaatı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından reddedilecek.

Doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri, sonuçların ilan edildiği tarihte başvuru sonucu ile birlikte elektronik ortamda erişime açılacak.

Doçentlik Yönetmeliği değişti mi yeni yönetmelik ne? Resmî Gazete'de yayımlandı

DOÇENTLİK BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Doçentlik başvuruları, adayın bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranıp davranmadığı, asgari başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı, eserlerin kalitesi ve özgünlüğü, bilim dalına katkısı ve genel olarak alanındaki yetkinliği açısından değerlendirilecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusunda bulunan adayların bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık nedeniyle disiplin cezası alıp almadığını kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol edebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Doçentlik başvuruları hangi kriterlere göre incelenecek?
Adaylar; bilimsel araştırma etiği, yayın özgünlüğü, eserlerin kalitesi ve alanına yaptığı katkı gibi ölçütlere göre değerlendirilecek.
#Eğitim
#yök
#Akademik Nezaket
#Bilişim Sistemleri
#Doçentlik
#Öğretim Üyeliği
#Üniversitelerarası Kurul
#Aktüel
