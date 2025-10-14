Menü Kapat
19°
 Burak Ayaydın

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci için transfer kararı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, İrfan Can Kahveci transferine olumlu yaklaştı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasını gözeten Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte hazırlıklara başladı.

'ında, Fenerbahçeli için kararı çıktı. 'de üst sıralara oynamayı hedefleyen Beşiktaş, İrfan Can Kahveci hamlesini makul buldu ve 'nin son kararını beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FENERBAHÇELİ İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için hamle yapılmasına onay verdi! Halihazırdaki Beşiktaş'ın; yetenek skalasını yukarı çekmek isteyen Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin hem bu anlamda hem de kadro derinliği anlamında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci için transfer kararı!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ KRİTİĞİ: BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE!

Fenerbahçe yönetiminin İrfan Can Kahveci konusundaki son kararı bekleniyor. Esasen ise sarı lacivertli yöneticilerin ayrılık kararı vermesi gündeme gelirse, Beşiktaş yıldız orta saha için menajerlik sürecini başlatacak.

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci için transfer kararı!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 183 maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu süreçte 32 gol ile 31 asistlik katkı sağlamıştı.

Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci için transfer kararı!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYORDU?
Yıldız hücumcunun, Süper Lig deviyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
