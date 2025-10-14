Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci için transfer kararı!

Sergen Yalçın Beşiktaş'ında, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci için transfer kararı çıktı. Süper Lig'de üst sıralara oynamayı hedefleyen Beşiktaş, İrfan Can Kahveci hamlesini makul buldu ve Fenerbahçe'nin son kararını beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FENERBAHÇELİ İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için hamle yapılmasına onay verdi! Halihazırdaki Beşiktaş'ın; yetenek skalasını yukarı çekmek isteyen Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin hem bu anlamda hem de kadro derinliği anlamında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ KRİTİĞİ: BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE!

Fenerbahçe yönetiminin İrfan Can Kahveci konusundaki son kararı bekleniyor. Esasen ise sarı lacivertli yöneticilerin ayrılık kararı vermesi gündeme gelirse, Beşiktaş yıldız orta saha için menajerlik sürecini başlatacak.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 183 maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu süreçte 32 gol ile 31 asistlik katkı sağlamıştı.