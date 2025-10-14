Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Selahattin Demirel

Kırgızistan'da idam cezası geri geliyor! Sadece o suç için uygulanacak

Kırgızistan'da 2007'de kaldırılan idam cezasının yeniden uygulanması için harekete geçildi. Konuyla ilgili yasa tasarısı kabul edilirse çocuk ve kadınlara yönelik cinsel suçları işleyenlere uygulanacak.

Kırgızistan'da idam cezası geri geliyor! Sadece o suç için uygulanacak
IHA
14.10.2025
14.10.2025
'da çocuk ve kadınlara yönelik cinsel suçlar için idam cezasının uygulanması gündemde. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un girişimiyle hazırlanan anayasa değişikliğini öngören yasal düzenlemeler resmi internet sitesinde yayımlandı.

Kırgızistan'da idam cezası geri geliyor! Sadece o suç için uygulanacak

KADIN VE ÇOCUKLARI KORUMAK AMAÇLANIYOR

Hazırlanan yasa tasarısı, çocuklara ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan kişilerin alabilmesi için anayasanın değiştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısıyla, çocukların ve kadınların yaşam ve sağlıklarının suç eylemlerinden korunmasını sağlamak amaçlanıyor.

Kırgızistan'da idam cezası geri geliyor! Sadece o suç için uygulanacak

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Eylül ayı sonunda Isık-Göl bölgesinde 17 yaşındaki bir kız çocuğunun edilerek öldürülmesine ilişkin 4 Ekim'de yaptığı açıklamasında "Böyle bir gerekliliğin nereden kaynaklandığını toplum açıkça görüyor. Son zamanlarda pedofili suçları işleyenlerin sayısı artıyor. Sapıkların küçük çocuklara, genç kızlara ve kadınlara tecavüz edip öldürmeleri büyük üzüntüye neden oluyor" ifadelerini kullanmış, söz konusu suçlar için idam cezası uygulama talimatı verdiğini kaydetmişti. Kırgızistan'da idam cezası 2007 yılında kaldırılmıştı.

ETİKETLER
#kırgızistan
#tecavüz
#idam cezası
#çocuk hakları
#kadın hakları
#Cinsel Suçlar
#Dünya
