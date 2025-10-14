Kırgızistan'da idam cezası geri geliyor! Sadece o suç için uygulanacak

Kırgızistan'da çocuk ve kadınlara yönelik cinsel suçlar için idam cezasının uygulanması gündemde. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un girişimiyle hazırlanan anayasa değişikliğini öngören yasal düzenlemeler resmi internet sitesinde yayımlandı.

KADIN VE ÇOCUKLARI KORUMAK AMAÇLANIYOR

Hazırlanan yasa tasarısı, çocuklara ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan kişilerin idam cezası alabilmesi için anayasanın değiştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısıyla, çocukların ve kadınların yaşam ve sağlıklarının suç eylemlerinden korunmasını sağlamak amaçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Eylül ayı sonunda Isık-Göl bölgesinde 17 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin 4 Ekim'de yaptığı açıklamasında "Böyle bir gerekliliğin nereden kaynaklandığını toplum açıkça görüyor. Son zamanlarda pedofili suçları işleyenlerin sayısı artıyor. Sapıkların küçük çocuklara, genç kızlara ve kadınlara tecavüz edip öldürmeleri büyük üzüntüye neden oluyor" ifadelerini kullanmış, söz konusu suçlar için idam cezası uygulama talimatı verdiğini kaydetmişti. Kırgızistan'da idam cezası 2007 yılında kaldırılmıştı.