ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KULLANILMIŞ KIYAFET ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ
İşin Niteliği
İşin Süresi
İşin Başlama ve Bitirme Tarihi
İşin Yapılacağı Yer
İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL)/3Yıl
İşin Geçici Teminatı %3 (TL)
İlan şekli ve Adedi
İhale Usulü
İhale Tarihi ve Saati
450 adet kumbara ile Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesi
36 AY
01.01.2026/ 31.12.2028
Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları
3.930.000,00-TL +KDV
117.900,00-TL
Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, internet haber sitesinde 2 hafta
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
05.11.2025
10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
Zafer Mah. Doğan Araslı Bulvarı. No: 79, Kat: 5, Esenyurt/İSTANBUL İhale Tarihi ve Saati : 05.11.2025 – 10:00, Çarşamba İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 04.11.2025 - 16:00, Salı 2-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi,
2025 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,
İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Ortak girişim kabul edilmeyecektir.
Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
Esenyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi 20 01 10 ve 20 01 11 Atık Kodlu (Geçici Faaliyet Belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans belgesi alamayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamaz). İbraz edilen Lisans Belgesinin geçerlilik tarihi iş bitimi olan 31.12.2028 tarihini kapsamalıdır.
2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre ihalelerde son 3 yılda yasaklı olmadığına dair belge,
İstekli; İlçe sınırları içerisine 450 adet Giysi ve Tekstil Atığı kumbarası konuşlandıracaktır. Tüm tekstil atığı ekipmanları Belediyemizin unvanı ve logosu bulunacak şekilde İdarenin onay verdiği biçim ve özelliklerde tasarlanacaktır. Kumbaraların sac kalınlığı 1,5 mm üzerinde ve paslanmaya karşı galvaniz metalden imal edilmiş, 90*100*180 cm ebatlarında, yaklaşık 1,5 m2 alana oturacak büyüklükte, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek özellikte olacaktır.
Kullanılmış giysi toplama esnasında 2 adet araç (10m3 yük kapasiteli, panelvan tipi, 2022 model ve üzeri) 2 Şoför ve 4 atık toplama personeli olmak üzere toplam 6 personel bulunduracaktır.
İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 4.000,00-TL (DÖRTBİNBİNTÜRKLİRASI ) bedel ile alınabilir ve ya bedelsiz olarak görülebilir.
İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı ibraz edilecektir.
İşletmenin İstanbul İl sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
Yüklenici firmanın en az iki (2) kamu kurumu ve/veya idare ile ihale konusu iş için ilgili benzer iş kapsamında toplam 3 yıllık ayrı ayrı iş deneyim belgesine sahip olup, idareye belge(sözleşme/protokol, ilgili kurumdan alınmış resmi belge) ibraz edecektir.
İstekliler yazılı tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Esenyurt Belediye Başkanlık Binası İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (4. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin 05.11.2025 Çarşamba günü ihale saatinde Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapan istekliler bu maddeden muaftır.
Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup detaylar ihale şartnamesi hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.
İhale komisyonu, ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.