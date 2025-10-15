ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

450 adet kumbara ile Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesi

36 AY



01.01.2026/ 31.12.2028

Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları



3.930.000,00-TL

+KDV

117.900,00-TL

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, internet haber sitesinde 2 hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

05.11.2025



10:00