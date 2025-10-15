Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 15.10.2025 00:00
İLAN

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

KULLANILMIŞ KIYAFET ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ
İşin Niteliğiİşin Süresiİşin Başlama ve Bitirme Tarihiİşin Yapılacağı Yerİşin Tahmin Edilen Bedeli (TL)/3Yılİşin Geçici Teminatı %3 (TL)İlan şekli ve Adediİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati
450 adet kumbara ile Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesi36 AY
01.01.2026/ 31.12.2028Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları
3.930.000,00-TL
+KDV		117.900,00-TLMetropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, internet haber sitesinde 2 hafta2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”05.11.2025

10:00
  1. İhalenin Yapılacağı Yer : Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu

Zafer Mah. Doğan Araslı Bulvarı. No: 79, Kat: 5, Esenyurt/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati : 05.11.2025 – 10:00, Çarşamba
İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 04.11.2025 - 16:00, Salı
2-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

  1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi,
  2. 2025 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,
  4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  5. Ortak girişim kabul edilmeyecektir.
  6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
  7. Esenyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
  8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
  9. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi 20 01 10 ve 20 01 11 Atık Kodlu (Geçici Faaliyet Belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans belgesi alamayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamaz). İbraz edilen Lisans Belgesinin geçerlilik tarihi iş bitimi olan 31.12.2028 tarihini kapsamalıdır.
  10. 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre ihalelerde son 3 yılda yasaklı olmadığına dair belge,
  11. İstekli; İlçe sınırları içerisine 450 adet Giysi ve Tekstil Atığı kumbarası konuşlandıracaktır. Tüm tekstil atığı ekipmanları Belediyemizin unvanı ve logosu bulunacak şekilde İdarenin onay verdiği biçim ve özelliklerde tasarlanacaktır. Kumbaraların sac kalınlığı 1,5 mm üzerinde ve paslanmaya karşı galvaniz metalden imal edilmiş, 90*100*180 cm ebatlarında, yaklaşık 1,5 m2 alana oturacak büyüklükte, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek özellikte olacaktır.
  12. Kullanılmış giysi toplama esnasında 2 adet araç (10m3 yük kapasiteli, panelvan tipi, 2022 model ve üzeri) 2 Şoför ve 4 atık toplama personeli olmak üzere toplam 6 personel bulunduracaktır.
  13. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 4.000,00-TL (DÖRTBİNBİNTÜRKLİRASI ) bedel ile alınabilir ve ya bedelsiz olarak görülebilir.
  14. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı ibraz edilecektir.
  15. İşletmenin İstanbul İl sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
  16. Yüklenici firmanın en az iki (2) kamu kurumu ve/veya idare ile ihale konusu iş için ilgili benzer iş kapsamında toplam 3 yıllık ayrı ayrı iş deneyim belgesine sahip olup, idareye belge(sözleşme/protokol, ilgili kurumdan alınmış resmi belge) ibraz edecektir.

  1. İstekliler yazılı tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Esenyurt Belediye Başkanlık Binası İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (4. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  2. İsteklilerin 05.11.2025 Çarşamba günü ihale saatinde Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapan istekliler bu maddeden muaftır.
  3. Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup detaylar ihale şartnamesi hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.
  4. İhale komisyonu, ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No: ILN02311353
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.