Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasında Milli Takım'ı tebrik etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

MAÇI MEVKİDAŞIYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

PLAY-OFF ÇOK YAKIN

Türkiye rakibini 4-1 mağlup ederek play-off'lara kalma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.

MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan Teknik Direktör Montella, kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler başta olmak üzere milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.