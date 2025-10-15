Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Selahattin Demirel

Belediyelere yolsuzluk soruşturmalarındaki tehlike! Barış Yarkadaş'tan çok farklı yorum: Bu değirmenin suyu nereden?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konserleriyle ilgili yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın Mansur Yavaş'a kadar uzanma ihtimali belirirken Barış Yarkadaş siyaset ve belediyelerle ilgili çok farklı bir yorumda bulundu. Yarkadaş, siyaset alanında genel anlamda bir kirliliğe işaret ederek "Düne kadar sigara parası bulamayan siyasetçiler bugün lüks içinde." dedi.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.10.2025
00:36
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
00:41

'li belediyelere düzenlenen ve soruşturmasının yanında en son (ABB) konserlerinde usulsüzlük olduğu iddiası üzerine açılan soruşturmada Başsavcılık, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihmalinin olup olmadığını tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

Belediyelere yolsuzluk soruşturmalarındaki tehlike! Barış Yarkadaş'tan çok farklı yorum: Bu değirmenin suyu nereden?

Konunun gündeme geldiği TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında 'tan ses getirecek yorumlar yapıldı.

"HERKES EŞİT SORUŞTURULACAKSA SORUŞTURULMALI"

"Bir konuda uzlaşmamız lazım." diyen Yarkadaş "Herkes eşit bir şekilde soruşturulacaksa soruşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, CHP'li belediyelerin konusu olan durumları için "Bu sorunların AK Partili ve başka belediyelerde olduğu da aşikar." dedi.

Belediyelere yolsuzluk soruşturmalarındaki tehlike! Barış Yarkadaş'tan çok farklı yorum: Bu değirmenin suyu nereden?

"KANUNUMUZ YOLSUZLUĞA AÇIK"

"Bizim belediyecilik kanunumuz 22-b denen saçmalık yüzünden ne yazık ki suistimale ve yolsuzluğa açık. Bu bir kara delik haline dönüştü." cümlelerini kullanan Yarkadaş'ın sözlerine Türkiye gazetesi yazarı ise itiraz etti.

ABB'deki konser ve etkinliklerin 2022 yılına kadar usulüne uygun yapıldığını hatırlatan Küçük "2022'den sonra raydan çıkılmış" ifadeleriyle kanun eleştirisine karşı çıktı.

"DÜNE KADAR SİGARA PARASI BULAMAYANLAR LÜKS İÇİNDE"

Yarkadaş bunun üzerine "Kanun da müsait, siyasetçilerimizin ahlakı da buna müsait." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düne kadar sigara parası bulamayan siyasetçilerin bugün en lüks arabalarda gezdiğini, en lüks evlerde oturduğunu görüyoruz. Nerede geliyor kardeşim bu değirmenin suyu? AK Parti'de de aynı, CHP'de de aynı, öbüründe de aynı. Kimse 'Benim partim, belediyem tertemizdir' demesin."

Sıkça Sorulan Sorular

Belediyecilikte 22-b nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22-b maddesinde "Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması." ifadesi geçmektedir.

