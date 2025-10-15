Belediyelere yolsuzluk soruşturmalarındaki tehlike! Barış Yarkadaş'tan çok farklı yorum: Bu değirmenin suyu nereden?

CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının yanında en son Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konserlerinde usulsüzlük olduğu iddiası üzerine açılan soruşturmada Başsavcılık, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihmalinin olup olmadığını tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

Konunun gündeme geldiği TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek yorumlar yapıldı.

"HERKES EŞİT SORUŞTURULACAKSA SORUŞTURULMALI"

"Bir konuda uzlaşmamız lazım." diyen Yarkadaş "Herkes eşit bir şekilde soruşturulacaksa soruşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, CHP'li belediyelerin soruşturma konusu olan durumları için "Bu sorunların AK Partili ve başka belediyelerde olduğu da aşikar." dedi.

"KANUNUMUZ YOLSUZLUĞA AÇIK"

"Bizim belediyecilik kanunumuz 22-b denen saçmalık yüzünden ne yazık ki suistimale ve yolsuzluğa açık. Bu bir kara delik haline dönüştü." cümlelerini kullanan Yarkadaş'ın sözlerine Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ise itiraz etti.

ABB'deki konser ve etkinliklerin 2022 yılına kadar usulüne uygun yapıldığını hatırlatan Küçük "2022'den sonra raydan çıkılmış" ifadeleriyle kanun eleştirisine karşı çıktı.

"DÜNE KADAR SİGARA PARASI BULAMAYANLAR LÜKS İÇİNDE"

Yarkadaş bunun üzerine "Kanun da müsait, siyasetçilerimizin ahlakı da buna müsait." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düne kadar sigara parası bulamayan siyasetçilerin bugün en lüks arabalarda gezdiğini, en lüks evlerde oturduğunu görüyoruz. Nerede geliyor kardeşim bu değirmenin suyu? AK Parti'de de aynı, CHP'de de aynı, öbüründe de aynı. Kimse 'Benim partim, belediyem tertemizdir' demesin."