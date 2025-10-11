Mansur Yavaş'tan soruşturma talebi ile ilgili ilk açıklama! 'İfade vermeye hazırım'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'konser' harcamalarına yönelik soruşturma kapsamında, Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istedi. Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur." ifadesini kullandı.

"HESAP VERMEKTEN ÇEKİNMEM"

"Görev sürem boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim." açıklamasında bulunan Yavaş, hiçbir iddia ve girişimin inandığı değerlere gölge düşüremeyeceğini kaydetti.

"GÖNÜLLÜ OLARAK İFADEYE VERMEYE HAZIRIZ"

Yavaş, doğruyu yaptığını ve milletin emanetini namus bildiğini belirterek, bu süreçte defalarca devlet kurumları, Mülkiye Müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldığını, her işlemlerinin şeffaf olduğunu bildirdi.

Mansur Yavaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur." açıklamasını yaptı.