Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakıyordu! Hakim Sagi trafik kazasında öldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi trafik kazasında hayatını kaybetti. Hakim Sagi'ye otoyolda motosikletle seyir haldeyken bir aracın çarptığı açıklandı.

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesini konuşuyor. Sagi, otoyolda seyir halindeyken bir aracın motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail polisinin açıklamasına göre, arazi dışında ilerleyen bir araç otoyola çıkarak Sagi’nin motosikletine çarptı. Sağlık ekipleri, Sagi’yi yolda çok sayıda yarayla, hayati bulgu olmaksızın yatarken bulduklarını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini ilan ettiklerini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HERZOG: YARGI EN SEÇKİN EVLATLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Sagi’nin ölümünden dolayı şoke olduğunu ve derin bir acı duyduğunu söyledi. Herzog, "Hakim Sagi, son derece parlak ve keskin bir hukukçuydu; büyük mesleki bilgiyle olağanüstü dürüstlüğü birleştiren harika bir yargıçtı. İtibarlı ve otorite sahibi bir hakim, etkileyici bir kişisel hikayeye sahipti. Her şeyden önce değerleri olan, mütevazı ve nazik bir insandı. Karşısındaki kişiyi her zaman gören ve barış ile uzlaşma için çabalayan biriydi. Yargı sistemi bugün en seçkin evlatlarından ve liderlerinden birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Sagi’nin ölümünü öğrendiğinde "derin bir üzüntü duyduğunu" söyledi. İsrailli Bakan Levin, Sagi’nin görev süresinin başından itibaren "mahkemesini geniş kamu güvenine sahip bir mahkemeye dönüştürdüğünü", "geniş mesleki bilgisinin onu meslektaşları, avukatlar ve çalışmalarını bilen genel kamu nezdinde profesyonel ve idari bir otorite haline getirdiğini" ifade etti.

