TGRT Haber
Gündem
Öğretmenden acı haber! Sanal kumar bağımlılığı sebebiyle hayatına son verdi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki öğretmen Şafak Çelik'in sanal kumar bağımlılığı sebebiyle mal varlığını kaybettiği için hayatına son verdiği öğrenildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 5 Ocak Pazartesi günü öğretmen 37 yaşındaki Şafak Çelik, binanın 5'inci katından atlayarak hayatına son verdi. Şafak Çelik’in sanal kumar bağımlılığı sebebiyle mal varlığını kaybettiği ve maddi sorunlar yaşadığı için hayatın son verdiği belirtildi. Çelik'in cenazesi dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Süleyman Hacılar köyünde toprağa verildi.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULDUM AMA KUMARDAN KURTULAMADIM"

Şafak Çelik'in yaşamına son vermeden önce çektiği ve maddi sıkıntılarını anlattığı video ise sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu. Şafak Çelik çektiği videoda, "Beden eğitimi öğretmeniyim. Bir süredir çalışmıyorum, psikolojik sorunlarımdan dolayı. Kumar yüzünden ailemin her şeyini çaldım, belki 4, belki, 5 tane evini, bir sürü nakit para yedim. Ailem en son benim için şehir değiştirdi. Memleketimize geldik. Uyuşturucudan kurtuldum ama kumardan kurtulamadım. Burada geçen sene aldığımız evi sattık. Onun parası şu an annemin hesabında diye biliniyor ama ben o hesaptaki paranın hepsini 10 gün içinde yedim. Nasıl yedim, nasıl bitti o para, hiçbir şey bilmiyorum. Sanki ben değildim, başka birisiydi. Umudun olmazsa, bazı şeyler geri gelmezse hayatıma son vermeyi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Videoda, geri dönüşü olmayan bir hata yaptığını ve ailesinin yüzüne bakamayacağını ifade eden Şafak Çelik, ailesinden hakkını helal etmesini istedi.

"KİMSE KANMASIN, HERKES İRADESİNE SAHİP ÇIKSIN"

Ilgaz ilçesinde yaşayan Mevlüt Toprakcı isimli vatandaş, yaşanan olayın tüm ilçe halkını üzdüğünü belirterek, "Kimsenin net bir bildiği konu yok. Sanal kumar yüzünden bu olayların olduğu bahsediliyor. Kendisi hayatına son vermeden önce bir video çekmiş. Bu durum da vatandaşı derinden üzdü. Sanal kumar çok kötü bir şey. Allah kimseyi inşallah düşürmez. Günümüzde sanal kumara erişim artık çok kolay. Telefondan bile kolaylıkla erişilebiliyor. Tabii ki sonucunda çok kötü olaylar oluyor. Kimse kanmasın, herkes iradesine sahip çıksın. Şahsın çektiği videoda sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ilgaz ilçemizde de bizi derinden üzdü" diye konuştu.

