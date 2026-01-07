Meysu halka arz kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? Talep toplama tarihleri

MEYSU hisse kodu ile satışa sunulan hissenin talep toplama sürecinin bitmesiyle beraber borsada işlem göreceği tarih gündeme geldi.

MEYSU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hissenin net lot miktarı henüz duyurulmazken olası miktar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).

- 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).

- 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).

Net lot miktarı halka arz sonuçlarının ardından belli olacak.

MEYSU HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

5,6,7 Ocak tarihlerinde talep toplayan hissenin sonuçları birkaç gün sonra açıklanacak. Halka arz sonuçlarının ardından ise borsada işlem göreceği tarih duyurulacak. Bekleyiş devam ediyor.

MEYSU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görürken fonun kullanım yerleri arasında %40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım ve %50-60 İşletme sermayesi yer alıyor.