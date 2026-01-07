Afganistan'da maden şirketi ile yerel halk arasında çatışma! Ölüler var

Afganistan'ın Takhar vilayetinde yer alan Chah Ab bölgesinde altın madeni şirketi ile yerel halk arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qane, yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Qane, Chah Ab bölgesinde maden şirketi ve yerel halk arasındaki çatışmada 3 bölge sakini ile bir şirket çalışanının öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Qane, çatışmalara neyin neden olduğunu veya şirketin kime ait olduğuna ilişkin detaylara yer vermedi.

Söz konusu olayla bağlantılı 2 şüphelinin tutuklandığını aktaran Qane, güvenlik güçlerinin düzeni yeniden tesis ettiğini belirtti.

Qane, altın madenciliği şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını kaydetti.