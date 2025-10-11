Savcılık soruşturma izni istedi! Mansur Yavaş'tan ilk cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a uzandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA İZNİ TALEP ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Siyaset gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Mansur Yavaş sessizliğini bozdu. Sözcü gazetesine açıklama yapan Mansur Yavaş, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Yarın sabah konuyu daha detaylı inceleyeceğim" diye konuştu.

Yavaş, konser soruşturmasına dahil edileceğine dair iddialara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yapacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

59 SAYFALIK İDDİANAME

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.