Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor

Muğla'da yapılan pestisit denetimlerinde üzümlerde yasaklı madde tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimlerinde, Seydikemer ilçesinde yapılan kontrollerde alınan üzüm numunesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yasaklanan aktif madde (Dimethoate) bulunduğunu açıkladı.

ÜZÜMLER İMHA EDİLDİ



Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat gereği, söz konusu ürünler için idari yaptırım uygularken, hasada gelen ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Bitkisel üretimde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması amacıyla pestisit denetimlerinin ilgili birimler tarafından aralıksız devam edeceği açıklandı.

DİMETHOATE ZARARLARI NELER?

2023 yılında yasaklı maddeler arasına gren dimethoate meyve ve sebzelerin dokularına işleyerek yıkansa da çıkması mümkün olmuyor. Yoğun bir şekilde gıdayla tüketilirse insanlarda sinir sistemi ve karaciğer üzerinde toksik etki bırakıyor.Aşırı yoğun tüketiminde baş ağrısı, göz bebeklerinde değişim, sindirim sisteminde çöküş gibi zehirlenme bulguları yapabiliyor.