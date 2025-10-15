Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor

Halk sağlığını hiçe sayan pestisitin meyve ve sebzede kullanımı sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı denetimlerde piyasaya sürülmeden bu ürünlerin imha edilmesi için çalışıyor. Muğla'da hasat öncesi yapılan denetimlerde üzümlerin pestisit içerdiği bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 00:21

'da yapılan pestisit denetimlerinde üzümlerde yasaklı madde tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimlerinde, Seydikemer ilçesinde yapılan kontrollerde alınan üzüm numunesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yasaklanan aktif madde (Dimethoate) bulunduğunu açıkladı.

Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor

ÜZÜMLER İMHA EDİLDİ


Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat gereği, söz konusu ürünler için idari yaptırım uygularken, hasada gelen ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Bitkisel üretimde ve tüketici sağlığının korunması amacıyla pestisit denetimlerinin ilgili birimler tarafından aralıksız devam edeceği açıklandı.

Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor

DİMETHOATE ZARARLARI NELER?

2023 yılında yasaklı maddeler arasına gren dimethoate meyve ve sebzelerin dokularına işleyerek yıkansa da çıkması mümkün olmuyor. Yoğun bir şekilde gıdayla tüketilirse insanlarda sinir sistemi ve karaciğer üzerinde toksik etki bırakıyor.Aşırı yoğun tüketiminde baş ağrısı, göz bebeklerinde değişim, sindirim sisteminde çöküş gibi zehirlenme bulguları yapabiliyor.

Üzüm denetimlerinde yasaklı madde bulundu! Yıkansa da geçmiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti
Fiyatı gören inanamadı! 1 kilo et fiyatı 80 gram et döner: Vatandaş isyan etti
ETİKETLER
#muğla
#gıda güvenliği
#Pestisit
#Yasaklı Madde
#Üzümler
#Dimethoate
#Toksisite
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.