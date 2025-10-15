Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan İspanya çıkışı: Gürcistan zaferi sonrasında mesajı verdi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve öğrencileri, Gürcistan galibiyetinin ardından TV8'e açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, İspanya deplasmanındaki beklentisinden bahsetti.

Vincenzo Montella'dan İspanya çıkışı: Gürcistan zaferi sonrasında mesajı verdi!
Haber Merkezi
15.10.2025
15.10.2025
, 'ı 4-1 mağlup etti ve yolunda önemli bir zafer kazandı. Kritik maçın ardından sürece değinen , gündemini özellikle başlattı.

Vincenzo Montella'dan İspanya çıkışı: Gürcistan zaferi sonrasında mesajı verdi!

VINCENZO MONTELLA'DAN KRİTİK SÖYLEMLER

"Çok memnunum, gururluyum. Oyuna çok iyi ve agresif başladık, amacımız da buydu. Ama ardından skorla birlikte rahatladık. Mesafeleri korumadık. Tabii bu biraz da normal. Böyle bir maçı kazanmak çok önemliydi. Adım adım hedefe gidiyoruz. Bu iki maçta çok önemli goller attık, genel olarak gidişattan memnunum. Duran toplara çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz. Açıkçası İspanya sonrasında iyi toparladık. Ama orada bir sürpriz de yapmak isteriz. İspanya deplasmanında bir sürpriz iyi olurdu. En büyük hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek, elimizden geleni yapacağız."

Vincenzo Montella'dan İspanya çıkışı: Gürcistan zaferi sonrasında mesajı verdi!

MERİH DEMİRAL'DAN MEMLEKET DETAYI

"Takım olarak çok mutluyuz. Memleketimde özel bir gece yaşadım, çok şükür. Ben bu günlerin hayallerini kuruyordum. Allah'a çok şükürler olsun. Hakan abi ve Arda ile de konuşmuştuk zaten, gerçekten çok iyi toplar kesiyorlar. Gururluyum. İnşallah 2026 Dünya Kupası'nda olacağız. İnşallah Allah nasip eder de halkımızı mutlu ederiz."

Vincenzo Montella'dan İspanya çıkışı: Gürcistan zaferi sonrasında mesajı verdi!

HAKAN ÇALHANOĞLU DA İSPANYA MESAJI VERDİ

"Kocaeli'ye teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Başkanımıza ve hocamıza teşekkürler. Plaket çok anlamlıydı. Benim için özel bir anı olacak. Tek seçeneğim her zaman Türkiye'ydi, çok gururluyum. Rakibi baskı altına aldık, genel olarak başarılıydık. Goller gelince biraz averajı düşündük; oyunu dengeledik, disiplinden kopmadık. Merih, duran topları hep maçlardan önce benimle konuşuyor. Kafa vuruşu konusunda etkili arkadaşlarım var. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Dünya Kupası stratejisi olarak deplasman galibiyetlerine dikkat çekmek gerekiyor, orada puan almak süreci kolaylaştırıyor. İspanya sonrasında önemli reaksiyonlar verdik. İki maçta 10 gol attık, averajı dengeledik. Futbolda her şey olabilir, ümitliyiz."

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇI KİMLE?
A Milli Takım, 15 Kasım'da Bulgaristan'ı ağırlayacak.
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#vincenzo montella
#ispanya
#gürcistan
#merih demiral
#hakan çalhanoğlu
#2026 dünya kupası
#Spor
