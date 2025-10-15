Turuncu iPhone 17 Pro Max kullanıcıları şikayetçi: Telefonun rengi pembeye dönüşüyor

Apple'ın dikkat çekici rengiyle piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 17 Pro Max'in turuncu versiyonunda beklenmedik bir renk değişimi sorunu ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir Reddit paylaşımına göre, bazı kullanıcıların cihazları, satın aldıkları canlı turuncu tondan zamanla istenmeyen bir rose gold rengine dönmeye başladı. Sorun henüz yaygın olmasa da, kullanıcılar arasında ciddi endişeye yol açmış durumda.

RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ NE?

WCCFTech'in haberine göre, iPhone 17 Pro Max modellerinde bildirilen renk değişiminin, alüminyum ile hava arasındaki doğal kimyasal reaksiyon olan oksidasyondan kaynaklandığı düşünülüyor.

Normalde Apple, üst düzey akıllı telefonlarında bu tür reaksiyonları önlemek için dayanıklı bir anotlanmış sızdırmazlık katmanı kullanır. Ancak iddialara göre bazı modellerde koruyucu kaplama düzgün bir şekilde kapatılmamış olabilir. Bu durum da açıkta kalan alüminyumun tepkimeye girerek ton değiştirmesine neden oldu.

Reddit'te paylaşılan görsellerde, renk geçişinin en çok aşınmanın ilk görüldüğü yerler olan çerçeve ve kamera yuvası çevresinde belirginleştiği görülüyor. Arka panelin ise farklı bir kompozit katmandan yapılmış olması nedeniyle canlı turuncu rengini koruduğu belirtiliyor.

"TURUNCU İSTEMİŞTİM, PEMBE DEĞİL!"

Paylaşımında hayal kırıklığını dile getiren Reddit kullanıcısı şunları yazdı:

Başlangıçta Turuncu iPhone 17 Pro Max'imin Rose Gold rengine döndüğünü paylaştım ve sahte olduğunu, Photoshop kullandığımı söyleyen yorumlar gördüm. Güncel bilgi vereyim, renk değişimi daha da belirginleşti. Apple Store'a gidip, pembe değil turuncu iPhone istediğim için değiştirme yapıp yapamayacaklarını sormayı düşündüm."

Apple cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.