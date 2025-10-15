Menü Kapat
 Ümit Buget

15 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu!

Öğretmen atamalarına dair tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Öğretmen atama başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

15 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvurularının, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacağını ve atamaların 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Adayların sözlü sınav sonuçları, "Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz..gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayımlandı.

Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

#meb
#öğretmen ataması
#tercih kılavuzu
#Öğretmen Kontenjanı
#24 Kasım
#17-21 Kasım
#Gündem
