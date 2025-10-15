Eser Mumcuoğlu'nun şüpheli ölümü! Evden çıkan not şoke etti: Kıskançlık kavgası iddiası

Kastamonu’da 27 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda; 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, 14’üncü katındaki evin yatak odasının penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Mumcuoğlu'nun kahreden ölümünün ardından, evde ikamet eden ve olay sırasında Mumcuoğlu ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen nişanlısı S.Ö., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilerek tutuklanan S.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada sanık S.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ESER BANA MESAJ ATTI, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Olaydan önceki sabah köpek yüzünden bir tartışma yaşadıklarını belirten S.Ö. "İşten çıkınca Eser’i aradım, bir ihtiyacı olup olmadığını sordum. Eve geldiğimde şarap içiyordu. Ben de yanına oturup kendime şarap doldurdum. Yemek hazırlamıştı, yemek isteyip istemediğimi sordu. Ben de işyerinde yediğimi söyledim. Saat 19.00 sıralarında, yatacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ben de dışarıya çıkmak için üzerimi değiştirdim. Dışarıdan sigara ve alkol aldım. Nişanlımı uyandırdım. Lahana dolması yapmıştı, kendi ellerimle dolma yedirdim. Yemeğin ardından odaya geçip dizi izlemeye başladı. Dizi izlediği sırada 'eski nişanlına da mı böyle surat asıyordun' dedi. Ben de 'eski eşinin adını dahi bilmiyorum, bu konulara girmeyelim' dedim ve mutfağa gittim. Arkamdan geldi ve camı çarptı. Cam kırıldı. Eli de kanadı, elini sardı. Daha önce de birkaç kez tabak, bardak kırmışlığı oldu, ranzaya tekme atıp parmağını da kırmıştı. Babasını arayacağımı söyleyince telefonu da kırdı. İncir çekirdeğini dolduracak bir konu yoktu. İhanet yok, aldatma yok, argo bir sözüm ya da küfürüm yok. Kavga edilecek bir konu yoktu. Birlikte karar almıştık, eski ilişkilerimizi açmayacaktık. Fakat son zamanlarda bunları açmaya başlamıştı. Bu yüzden tartışıyorduk" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ BİLMİYORDUM, POLİSLERDEN ÖĞRENDİM"

Olay saatinde kendisinin mutfakta olduğunu belirten ve yatak odasından ses geldiğini belirten S.Ö., "Olay saatinde yatak odasından gardırop ve kapı sesi geldi. Ben mutfakta müzik dinliyordum. Aradan yaklaşık 40 dakika geçti. Pencereden atlayıp atlamadığını bilmiyorum. 112’yi arayana kadar mutfaktan çıkmadım. Ben, 'pişmansan ayrılalım, bu ilişki böyle gitmez' dedim. Bu sırada mutfağa gelip cam kırıklarını ayaklarıyla itti ve bana tokat attı. Ben nişanlımın daha öncesinden intihar ettiğini bilmiyordum. Polislerden öğrendim" dedi.

"ÖLÜMÜMDEN S.Ö. SORUMLU DEĞİLDİR’ NOTU BULUNMUŞ"

Evde bulunan intihar notuyla ilgili sorulan soruya ise S.Ö şu ifadelerle cevap verdi.

"Evde olay yeri inceleme ekipleri üç kez inceleme yaptı. Buna rağmen cam kırıklarının olduğu yerde avukatım, ‘ölümümden S.Ö. sorumlu değildir’ notu bulmuş. Notta bulunan parmak izleri de bana ait çıkmış. Defter benimdi, bu yüzden çıkmış olabilir. Aynı ev içerisindeyken bana sürekli böyle not kağıtları yazıp veriyordu. Bana da saçma geliyordu. Ben de okumadan buruşturup atıyordum. Bu notunda o not olduğunu sanıyorum"

"BEN, SAÇININ TELİNE DAHİ ZARAR VERMEDİM"

Nişanlısının olay öncesinde balkondan atlamak istediğini kendisinin belinden tutarak çektiğini iddia eden S.Ö., "Yatak odasına gitti. Odada bulunan ilaçlardan içmiş. İlaçların etrafa saçıldığını gördüm. Bana 'ölmek istiyorum' diye cevap verdi. Hem de iki defa tekrarladı. Ben hiçbir canlıya ya da kadına el kaldırmadım. Eser’in o gün o eylemi gerçekleştirdiğinde yanında değildim. Ben, saçının teline dahi zarar vermedim. Hiçbir suçum yokken 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Maktul Eser Mumcuoğlu’nun babası H.İ. Mumcuoğlu da sanığın alkol bağımlısı olduğunu, kızının psikolojisini de bozduğunu ifade ederek sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

KAVGA KISKANÇLIKTAN ÇIKTI İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.E. isimli komşu ise sanık ve maktulun ara ara kavga ettiklerini, olay günü ise Eser Mumcuoğlu ile sanığın tartışma seslerinin geldiğini ve bir süre sonra seslerin kesildiğini söyledi. Tanık B.O. da Ankara’da yaşanan kavganın S.Ö.'nün kıskançlık yapmasından dolayı çıktığını söyledi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, diğer tanık ve avukatları da dinledikten sonra, S. Ö. için İstanbul Adli Tıp Kurumundan alkol bağımlılığıyla ilgili rapor alınmasına ve tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.