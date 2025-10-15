Menü Kapat
16°
 Hüseyin Bahcivan

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de geçtiğimiz sezon yaşadığı olaylarla ilgili ilk kez konuştu. Milli yıldız, Carlo Ancelotti döneminde yaşadığı olayları bir bir anlattı.

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 15:32

A Milli Takım'ın yıldızlarından , Fransa basınına özel verdi. Röportajında birçok konuya değinen milli yıldız, 'in eski teknik direktörü döneminde yedek kalmasıyla ilgili düşüncelerini ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

"OYNAMADIĞIM ZAMANLAR ZORDU"

Arda Güler, Fransız Gazetesi L'Equipe'e verdiği özel röportajda Carlo Ancelotti döneminde kadroya giremediği zamanların kendisi için oldukça zor geçtiğini belirtti. Ancak teknik direktöre kızgın olmadığını belirten milli futbolcu, Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı DAvide'nin kendisine her zaman yardımcı olduklarını vurguladı.

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

Arda Güler konuyla ilgili şunları aktardı:

"Carlo, tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri. Unutmayalım, basın mensuplarına benim bir gün dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağımı söylemişti. Oğlu ve yardımcısı Davide ise bana her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Minnettarım. Oynamadığım zamanlar zordu ama bu benim hırsımız besledi, sadece sıramı bekledim"

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

"MODRİC VE KROOS SONRASI DÖNEM İÇİN KADROYA DAHİL EDİLDİM"

Real Madrid'de kadroya girebileceğinden hiç şüphesinin olmadığını belirten Arda Güler, eflatun-beyazlıların transfer sorumlusu Juni Calafat'ın kendisine durumu açık bir şekilde anlattığını söyledi. Milli yıldız, Juni Calafat'ın Modric ve Kroos sonrası dönem için kendisini kadroya dahil ettiklerini ifade ettiğini aktardı.

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

"BENİM DE BÜYÜK BİR HIRSIM VAR"

Arda Güler kendisine gelen "Real Madrid gibi bir soyunma odasında kibar ve sakin biri olarak kendini kabul ettirebilir misin?" sorusuna da cevap verdi:

"Bazıları bana fazla nazik olduğum için problem çıkarmıyorum diye düşünebilir ama benim de büyük bir hırsım var. Önemli olan başka biri olmaya çalışmamak."

Arda Güler Ancelotti bilmecesine noktayı koydu! 5 ay sonra ilk kez konuştu

GELECEK HEDEFİ: İLHAM VERMEK

Takımda artık saygı kazandığını da belirten Arda Güler, röportajın sonunda gelecekteki en büyük hedeflerinden birinin "Ülkemdeki çocuklar 'Arda yaptıysa ben de yapabilirim' diyebilsinler" olduğunu söyledi.

#Futbol
#Futbol
#real madrid
#arda güler
#carlo ancelotti
#türkiye milli takımı
#röportaj
#L'equipe
#Spor
