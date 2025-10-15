Menü Kapat
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın yatırımcısına şok uyarı! İslam Memiş verdiği tarihi güncelledi

Altın fiyatları her gün rekora koşuyor ancak uzmanlar piyasanın bu halinin manipülasyon etkisinde gerçekleştiğini savunuyor. Finans Analisti İslam Memiş, elinde altın olan yatırımcılara ve altın almak isteyen nakit sahiplerine seslendi ve kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 15:32

Piyasalarda çok sert iniş ve çıkışlar var. Yatırımcılar tedirgin şekilde izliyor. Bir televizyon yayınına bağlanan Finans Uzmanı İslam Memiş, bunun manipülasyon piyasası olduğunu ve her şekilde sistemin kazanacağını vurgulayarak yatırımcılara kritik hatırlatmalarda bulundu.

"Benim nazarımda bir manipülasyon piyasası var şu an karşımızda. Ortada malum bir savaş yok, buna rağmen altın her gün yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Özellikle 2025 yılının Nisan ayında 2026 yılının ilk yarısına kadar 4.250 dolar öngörümü kamuoyuyla paylaşmıştım. Daha yıl bitmeden, yılın son çeyreğinde bu rakamlar geldi ve şu anda 4.200 dolar seviyesinde olan ons altın daha ne kadar yükselecek, belirsizlik devam ediyor. O yüzden bir trend çizgisi yok altın tarafında" diyerek hakkında beklentisini dile getirdi.

ELİNDE ALTIN OLAN YATIRIMCI NE YAPSIN?

elinde altın ya da gümüş bulunan yatırımcının, eğer nakde ihtiyacı yoksa pozisyonunu koruması gerektiğini vurgulayan Memiş, bu seviyeden yeni alım yapacak yatırımcıların çok dikkatli düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

KASIM'I BEKLEMEYE GEREK YOK

Daha önce Kasım ayına kadar bu yükselişlerin süreceğini belirten Memiş, "Ara ara geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını söylemiştim. Şu an bu öngörüm devam etmekle birlikte Kasım ayını artık beklememek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Altın yatırımcısının genelde ev ya da araba almak için biriktirdiğini ifade eden Memiş, eğer satın alınacak ev ya da araba hazırsa, "Bu yükselişlerin yerini kısa vadede teknik bir düzeltmeye bırakacağını düşünüyorum. Teknik olarak ons altında kısa vadeli 3.850 dolar seviyesi önemli bir destek. Artık teknik olarak okunabilir bir seviye kalmadı. Bu nedenle yatırımcı kararını buna göre vermeli" diyerek sert bir düzeltme beklemediğini belirtti.

Memiş, "Yine de son dönemdeki yükselişin Fed kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü faiz indirimleri zaten önceden fiyatlandı. 3.500 dolardan başlayan ve hiç düzeltme yapmadan 4.200 dolara kadar süren bu soluksuz yükseliş bana sağlıklı gelmiyor" dedi.

"Yatırımcı, bugün altın ve gümüş karşısında ne ucuz? Dolar mı, euro mu, borsa mı, Bitcoin mi? Bir şey zirve yapmışsa, mutlaka bir başka şey diptedir. Ona göre beklemek gerekir" diyen Memiş, uzun vadeli yatırımcıysanız bu seviyelerden alım yapmanız zarar ettirmez ama kısa vadeliyseniz düzeltmeyi beklemenin daha mantıklı olacağını belirtti.

KALDIRAÇLI İŞLEMDE BÜYÜK RİSK

Memiş ayrıca kısa vadeli, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini aksi halde ciddi zararlar oluşabileceğini söyledi. Memiş, sonuç olarak, uzun vadeli yatırımcıysanız bu seviyelerden alım yapabilirsiniz. Ancak birikiminizle ev ya da araba almayı planlıyorsanız artık kArınızı realize etme zamanı geldi. “Kar cebe yakışır" diyerek sözlerini noktaladı.

