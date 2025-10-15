Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte Türkiye'deki 5G uyumlu telefon sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim 2025 tarihinde 5G ihalesinin yapılacak olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İhaleden kamuya gelecek gelirin en az 2 milyar 125 milyon dolar olacağını belirten Uraloğlu, "Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" diye konuştu.

Ayrıca Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki telefon kullanıcı sayısını ve bunların kaç tanesinin 5G uyumlu olduğunu açıkladı.

22 MİLYON TELEFON 5G UYUMLU

Türkiye'de yaklaşık olarak 96 milyon mobil abone olduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı abone bulunduğuna belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların 22 milyonu, yani dörtte biri kadarı 5G uyumlu telefon. Peyderpey, telefonlar değiştirildikçe, buna sahip olmayan vatandaşın alımıyla bu telefonlar değişmiş olacak. Yani şu andaki rakamımızın yüzde 26 olduğunu söyleyebilirim. Sim kart noktasında da 4,5G kullananlar zaten uyumlu, onlarda bir problem yok. 2G ve 3G olanlara bakarsak, özellikle 2G'yi söyleyeyim, 2G ses iletimi ve mesaj noktasında yeteneğe sahip. Onlar kullanamayacak, eğer kullanmak isterse hem telefonunu hem de sim kartını değiştirmesi gerekecek."

OPERATÖRLER 5G KAMPANYASI YAPACAK MI?

Operatörlerin 5G uyumlu cihazlara yönelik kampanya sunup sunmayacağına ilişkin Uraloğlu, "Mutlaka olacaktır yaygınlaştırılması için. Çünkü onlar çok ciddi yatırım yapacaklar. O yatırımın geri dönüşünü sağlamak anlamında onların kampanyaları olacaktır. Elbette biz de bunu destekleyeceğiz." dedi.

Uraloğlu, 5G altyapısının tamamlanmasıyla kırsal kesimlerde yaşanan erişim sorunlarının da çözülebileceğini belirtti.